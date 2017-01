Erksdorfs Riesen-Attraktion wächst In den nächsten Monaten hat Großerkmannsdorf Großes vor. Und ein kleiner Teil konnte jetzt schon mal gezeigt werden.

Der erste Teil für Großerkmannsdorfs neue Attraktion im Ortskern, den Riesen-(Ganzjahres)-Schwibbogen: die Dorfkirche aus Aluminium. © Dietmar Muschter

Es hat geklappt! Der erste Teil der geplanten neuen Attraktion des Radeberger Ortsteils Großerkmannsdorf ist fertig. Der Ort will sich im kommenden Jahr einen gut zwei Meter hohen Riesenschwibbogen bauen – und zur jüngsten Dorfweihnacht konnte das erste Teil präsentiert werden. Als Anreiz für weitere Spenden, verrät Bernd Voigtländer vom Heimatverein. Und das hat funktioniert, sagt er nun. Die Erlöse der Dorfweihnacht und die Spenden lassen den Heimatverein optimistisch auf die Umsetzung blicken, freut sich Bernd Voigtländer: „Zur Dorfweihnacht 2017 soll das ehrgeizige Projekt feierlich eingeweiht werden.“

Wobei es sich nicht nur um eine Weihnachts-Attraktion im Ortszentrum handelt, sondern um einen Ganz-Jahresbogen, so die Idee des Heimatvereins. „Im Sommer soll die Hegereiter-Figur, unser Wappen also, im Bogen als Mittelpunkt präsent sein, zur Winterzeit dann christliche Motive“, beschreibt Bernd Voigtländer das durchaus anspruchsvolle Vorhaben.

Der Rückblick auf die nunmehr schon fünfte Dorfweihnacht fällt aber nicht nur wegen der erfolgreichen Spendensammlung positiv aus, unterstreicht Bernd Voigtländer. „Wir waren vom Zuspruch überwältigt und hatten alle Hände voll zu tun – und es kamen ja auch zahlreiche neue Angebote hinzu, wie zum Beispiel die Modelleisenbahn.“ Das Ganze war eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest, sind die Organisatoren überzeugt. Sie sind auch begeistert, „dass wir so manches Lob für unsere ehrenamtliche Arbeit bekommen haben“.

Und überhaupt sei auch das eigentliche Ziel der Dorfweihnacht erreicht worden, nämlich das Miteinander im Ort weiter anzuschieben. „Viele nutzen das Umfeld unseres Pfarrhofes, um mit Bekannten und Nachbarn bei Kaffee, Stollen oder Glühwein ins Gespräch zu kommen“, genau so sollte es auch sein, sagt er. Wie überhaupt das Zusammenrücken der zahlreichen Vereine in Großerkmannsdorf bestens funktioniert – nicht nur bei der Dorfweihnacht, heißt es dazu. In jedem Fall gehen die Organisatoren nun schon die Vorbereitungen für die 6. Dorfweihnacht an – „ein Dankeschön an alle Helfer und Gäste“, hofft Bernd Voigtländer auch wieder auf Unterstützung für die nächste Ausgabe. Dann schon mit der neuen Attraktion.

zur Startseite