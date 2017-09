Erksdorfs Autofalle Mitten im Radeberger Ortsteil fehlt ein wichtiges Schild, findet der Ortsvorsteher.

Hier ist dann Schluss … Zuvor aber fehlt ein Hinweisschild. © Thorsten Eckert

Mitten in Großerkmannsdorf gehen regelmäßig Autos sozusagen in die Falle. Auf dem Fußweg vom Sommerweg hinunter zur Alten Hauptstraße, am Areal des vor Jahren abgerissenen „Erbgerichts“ vorbei.

Der Weg ist gut asphaltiert, so dass ihn offenbar Autofahrer immer wieder für eine Straße halten – oder einfach mal einen Schleichweg probieren wollen. Allerdings blockiert dann kurz vor der Hauptstraße ein Poller die „Fahrbahn“, sodass die Autos dann mühsam rangieren müssen. „Auch Motorräder nutzen den Weg, allerdings als willkommene Abkürzung“, hat Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) beobachtet. Er wohnt ja quasi in Blickweite. „Hier müsste dringend ein Schild her, dass es sich um einen Fuß- und Radweg handelt“, merkte er deshalb jüngst im Ortschaftsrat an.

Denn das Ganze sei auch für die Sicherheit der Schulkinder der benachbarten evangelischen Grundschule wichtig. Jüngst war ja an der Hauptstraße an der Schule das lange geforderte Tempo-30-Schild platziert worden, „nun fehlt aber eben noch das Schild am Fußweg“, mahnte Leege in Richtung Stadtverwaltung an. Wobei es sicher im Vergleich zum Tempo 30 an der Alten Hauptstraße kein wirklich großer Aufwand sein dürfte. Die Chancen stehen also gut, dass das Schild demnächst kommt.

