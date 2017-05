Erksdorf feiert auf der Brücke

© Thorsten Eckert

Die Idee kam an! Als Pfingsten vor drei Jahren die morsche Brücke über den Goldbach mitten in Großerkmannsdorf durch eine neue Betonquerung ersetzt worden war, wurde diese neue Brücke nicht einfach nur freigegeben, sondern der damalige Ortsvorsteher Harry Hauck hatte die Idee, gleich mal ein kleines Brückenfest zu feiern. Und stieß dabei bei den Vereinen der Ortschaft auf großes Interesse – und so wurde aus dem kleinen Fest, ein durchaus großes für Großerkmannsdorf. Und weil das so gut ankam, wurde es im Vorjahr wiederholt. Und weil auch das passte, gibt’s nun am kommenden Sonntag die mittlerweile dritte Auflage des Großerkmannsdorfer Brückenfestes. Ein buntes Ortsteilfest der Vereine zum Start in den Frühling rund ums Dorfgemeinschaftshaus und am Pfarrer-Weineck-Platz.

Flotte Enten auf dem Goldbach

Los geht’s um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst unter freiem Himmel am Dorfgemeinschaftshaus mit Blasmusik. Und mit Blasmusik geht’s auch gleich weiter – von 11 bis 13 Uhr steigt das große Frühlingskonzert des Großerkmannsdorfer Blasorchesters. Auf die Jüngsten warten Hüpfburg, Spielstraße, Ponyreiten und Kinderschminken. Ab 13 Uhr ist zudem die Heimatstube im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses geöffnet – und auch ein Bücherflohmarkt erwartet die Besucher. Wer noch Pflanzen für Garten, Balkon oder Terrasse braucht, auch der ist hier richtig. Denn auch ein Pflanzenverkauf lockt. Um den Ort am Rande des Brückenfestes zu erkunden, warten im Übrigen auch Kutschen auf die Besucher. Und gegen 14 Uhr startet das beliebte Entenwettrennen auf dem Goldbach. (SZ/JF)

zur Startseite