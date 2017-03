Erkältungen und Grippe auf dem Rückzug Die Ärzte registrieren immer weniger Erkrankungen. Bis jetzt gab es aber bereits neun Grippe-Tote im Landkreis.

Symbolfoto © dpa

Die Grippewelle ebbt im Landkreis Görlitz ab. So melden die Praxen seit Mitte Februar jede Woche weniger Ansteckungen mit dem Influenza-Virus. Auf dem Höhepunkt der Epidemie waren 220 Erkrankte in einer Woche gemeldet, in der vergangenen Woche nur noch 21.

Das gleiche Bild zeigt sich bei den Erkältungskrankheiten. Auch sie sind auf dem Rückzug. Meldeten die Praxen Mitte Februar ans Görlitzer Gesundheitsamt noch 1 149 Neuerkrankungen in einer Woche, so sind es jetzt noch 511.

Auch die Landesuntersuchungsanstalt in Chemnitz schätzt für den gesamten Freistaat Sachsen ein, dass der „Höhepunkt der diesjährigen Influenzawelle überschritten ist“. Seit deren Beginn wurden 15 183 Influenza-Fälle registriert. 60 Patienten starben, allein im Landkreis Görlitz waren es neun Todesfälle. Nur noch aus dem Landkreis Zwickau mit zehn Grippe-Toten wurden mehr gemeldet. Die Zahlen können aber nur einen Trend abbilden, da nicht alle Praxen und Kliniken am Meldesystem teilnehmen und manche Erkrankte auch keinen Arzt aufsuchen.

zur Startseite