Erinnerungen an Telemann Barockmusik erklingt in der Konzertreihe Meisterinterpreten in den Dippser Parksälen. Dabei werden viele Grenzen überschritten.

Im Kulturzentrum Parksäle wird die Reihe Meisterinterpreten am Sonnabend an Telemann erinnern. © Daniel Förster

Die Dresdner Kapellsolisten sind am Sonnabend im großen Parksaal in Dippoldiswalde zu Gast in der Meisterinterpretenreihe. Sie spielen unter der Leitung von Helmut Branny, der auch für die Inhalte der Meisterinterpreten verantwortlich zeichnet. Das Konzert am Sonnabend ist dem Komponisten Georg Philipp Telemann gewidmet, der vor 250 Jahren gestorben ist.

„Telemann war zeitlebens ein Komponist, der keine Grenzen akzeptierte, weder stilistisch noch geografisch“, teilt Branny mit. Der Komponist, der 1681 in Magdeburg geboren wurde und 1767 in Hamburg gestorben ist, hat sich um die damaligen Kleinstaatengrenzen wenig geschert. Aber auch musikalisch hat er Grenzen überschritten, hat auf seinen Reisen neue Stilistiken und regionale Besonderheiten aufgenommen. So hat er auch italienische Einflüsse integriert.

Daher ist das erste Stück des Konzerts mit Bedacht gewählt. Es kommt nicht von Telemann, sondern vom Italiener Antonio Vivaldi, ein Konzert für vier Violinen, Violoncello, Streicher und Cembalo. Danach setzt das Konzert den Schwerpunkt bei Werken von Telemann. Drei Werke von ihm erklingen, darunter die Don-Quichotte-Suite für Streichorchester und Cembalo. Daneben spielen die Musiker noch ein Stück von Johann Pachelbel. (SZ/fh)

Meisterinterpretenkonzert am Sonnabend, dem 11. März, um 16 Uhr im großen Parksaal, Dippoldiswalde.

