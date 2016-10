Erinnerungen an George Bähr Der größte Baumeister des Osterzgebirges wurde vor 350 Jahren in Fürstenwalde geboren. Am Sonntag wird noch einmal an ihn erinnert.

Die Sonderbriefmarke zu Ehren George Bährs. © Daniel Förster

Der Kulturverein Fürstenwalde will an diesem Sonntag noch einmal an den größten Baumeister des Osterzgebirges erinnern. Vor 350 Jahren wurde George Bähr in Fürstenwalde geboren. Bevor er sich mit der Dresdner Frauenkirche ein Denkmal setzte, sammelte er beim Bau der Schmiedeberger Kirche Erfahrungen. In diesem Jubiläumsjahr gab es zahlreiche Ehrungen für Bähr. So wurde eine Sonderbriefmarke im Rahmen der Konzertreihe Sandstein & Musik in Schmiedeberg präsentiert, in der Kirche in Fürstenwalde fanden das Geburtstagskonzert und ein wunderbarer Liederabend statt, es wurde ein George-Bähr-Wanderweg eröffnet usw. Nun sind am 16. Oktober Interessierte 15 Uhr in die „Hammerschänke“ nach Fürstenwalde auf der Müglitztalstraße 1 eingeladen. Der Kulturverein zeigt im Saal rückblickend auf die letzten 30 Jahre Bilder und Dokumentationen und erzählt Anekdoten. (SZ/ks)

