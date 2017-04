Erinnerungen an die „Evergreen-Disco“ Die SZ erinnert an Gebäude und Menschen, die jeder kennt, die aber nicht mehr da sind. Heute: das Haus der NVA in Zittau.

Die Geschicke des Hauses der NVA Zittau lagen in ihren Händen: Oberstleutnant Viktor Hansch (ganz links) und sein Stellvertreter Frank Zerb (hintere Reihe Mitte).

An der Stelle des Hauses der NVA steht heute der Lidl-Markt.

Es war ein feierlicher Augenblick, als am 6. Oktober 1981, dem Vorabend des 32. Jahrestages der DDR, an der Zittauer Kantstraße das Haus der Nationalen Volksarmee eröffnet wurde. Schon Jahre zuvor platzte die Offiziershochschule aus allen Nähten. Das war zum einen der wachsenden Anzahl an Kursanten geschuldet, zum anderen entsprachen sowohl die Lehrgebäude, Sportstätten und kulturelle Einrichtungen nicht mehr dem angestrebten Niveau. Um den nötigen Platz zu schaffen, wurde die angrenzende Kleingartenanlage „Fichte“ liquidiert und eine langanhaltende Bautätigkeit begann. Beispiele waren das neue Versorgungsgebäude, modern ausgestattete Hörsäle, die heutige Zweigstelle des Landratsamtes, die 1977 bzw. 1979 fertiggestellte Sport- und Schwimmhalle sowie das 1982 eröffnete Stadion.

Natürlich entsprach das, unter Leitung von Oberstleutnant Viktor Hansch und seinem Stellvertreter, dem in kulturellen Dingen ebenfalls erfahrenen Zivilangestellten Frank Zerb, stehende Haus der NVA für damalige Verhältnisse recht hohem Niveau. Das betraf sowohl die Möglichkeiten der kulturellen als auch der gastronomischen Betreuung. Es verfügte über einen Saal mit 800 Plätzen, der für Veranstaltungen jeglicher Art, auch im zivilen Bereich, genutzt wurde. Sinfoniekonzerte und Tanzabende wechselten mit Auftritten beliebter Unterhaltungskünstler. Daneben gab es einen kleinen Saal, der besonders bei der nicht mehr ganz so jungen Generation beliebt war. Hier präsentierte Frank Zerb mit seiner „Evergreen-Disco“ die Hits aus deren Sturm- und Drangzeiten. Es gab eine gut ausgestattete Bibliothek sowie Klubräume für die Tätigkeit verschiedenster Zirkel und Arbeitsgemeinschaften. Untrennbarer Bestandteil war die öffentliche Gaststätte.

Schon bald entwickelte sich das Haus der NVA zu einem kulturellen Zentrum und Freizeittreff über den Rahmen der Offiziershochschule und das Wohngebiet Zittau-Süd hinaus für den ganzen Kreis. Auch für offizielle Anlässe wie Kreisdelegiertenkonferenzen der SED, Sitzungen des Kreistags usw. wurde der große Saal genutzt.

Mit dem Ende der DDR wurde auch die Offiziershochschule samt Haus der NVA abgewickelt. Die Gaststätte übernahm für einige Zeit ein Italiener. In einen der Klubräume zog eine Videothek ein. Im großen Saal verkaufte man „Lama-Decken“ und Ähnliches. Von all dem ist heute nicht mehr viel zu spüren. Längst gehört Lidl auch in Zittau-Süd zum gewohnten Bild.

