Erinnerungen an die Brand-Villa

Nach dem Brand ist der Dachstuhl der Roscher-Villa eingefallen, das barocke Türmchen abgestürzt, es liegt rechts neben dem Gebäude. Eine alte Aufnahme gibt es in der Chronik „Neugersdorf – Stadt am Hutungsberg“ (oben rechts). Wann genau das Bild entstand, ist nicht bekannt. Die Bauzeichnung (rechts unten) stammt aus dem Jahr 1914, als die Villa umgebaut wurde.Fotos: Rafael Samepdro/Stadtverwaltung



Von tollen Räumen und mondänen Treppen ist die Rede, wenn die Neugersdorfer dieser Tage davon schwärmen, wie schön es in der Roscher-Villa gewesen ist. In dem historischen Bauwerk hat es in der vergangenen Woche gebrannt. Das Unglück hat bei vielen Erinnerungen an glanzvollere Zeiten des Gebäudes geweckt. Auch Bürgermeisterin Verena Hergenröder erinnert sich noch gut an das Innere der beeindruckenden Villa. „Dort gab es tolle Holzvertäfelungen.“ Mitte der 1990er Jahre war sie zuletzt im Gebäude drin. Damals übernahm die Stadt es vom ehemaligen Gummierwerk, heute die Firma Heytex unweit des Bahnhofes. Jahrzehntelang war die Villa zu DDR-Zeiten Betriebskindergarten des Gummierwerkes gewesen, berichtet Frau Hergenröder. „Das Gebäude und die Einrichtung hatten damals kaum Schäden. Man war immer sehr sorgsam damit umgegangen.“ Umso trauriger sei es, dass jetzt durch das Feuer so großer Schaden entstanden ist. An der Villa hat der Dachstuhl gebrannt, viele Tausend Liter Löschwasser flossen ins Gebäude.

Seit der Wendezeit ist die Roscher-Villa mehrfach verkauft und versteigert worden. Zuletzt wechselte das Haus bei der jüngsten Auktion den Besitzer. Erworben hat das Haus ein Mann aus Syrien zusammen mit seinem Sohn. Familienmitglieder besitzen bereits eine andere Fabrikantenvilla in Neugersdorf: die Klippel-Villa unterhalb der Sparkasse, auch bekannt als Stadtcafé. Seine konkreten Pläne hat er noch nicht vorgestellt, so die Bürgermeisterin. Nun muss erst einmal geklärt werden, wie es mit dem Gebäude weitergeht, was noch zu retten ist. Dabei wird auch die Einschätzung von Bauaufsicht und Denkmalschutz eine Rolle spielen. Die Villa steht auf der offiziellen Liste der Kulturdenkmale. Von Denkmalwert ist aber nicht nur der Bau selbst, sondern auch der parkähnliche Garten, der typisch für die Neugersdorfer Villen ist. Typisch ist außerdem der schmiedeeiserne Zaun auf dem Sandsteinsockel, der sich ebenfalls an vielen anderen Villen in der Stadt wiederfindet. Ein aus Sicht des Denkmalschutzes wertvolles Detail ist bereits verloren gegangen. Das Zwiebeltürmchen auf dem Dach konnte nach dem Brand nicht gerettet werden. Es war einsturzgefährdet. Deshalb haben die Feuerwehrkameraden es kontrolliert vom Dach geholt.

Das Türmchen war eines der speziellen Details, die der Baumeister Gustav Pohlisch in die Architektur des Hauses hat einfließen lassen. Pohlisch entwarf die Villa in den 1880er Jahren. Das geht aus der Denkmalsliste hervor. Auftraggeber war der Fabrikant Carl Adolf Roscher. Roscher produzierte in der Zeit der Jahrhundertwende Webmaschinen und machte sich damit sogar weltweit einen Namen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Weberei in Neugersdorf industrialisiert, große Textilbetriebe wie C. G. Hoffmann entstanden. Damit wuchs gleichzeitig ein neuer Produktionszweig, der Webstuhlbau. Roscher war einer der Ersten, die einen Textilmaschinenfabrik gründeten. Er startete im Mai 1878 mit gerade einmal drei Angestellten in angemieteten Räumen. Diese Informationen über den Textilmaschinenbau haben die Mitglieder des Neugersdorfer Geschichtsvereins zusammengetragen. Sie bringen jedes Jahr ein Geschichtsheft zu verschiedenen Themen aus der Historie der Stadt heraus. Der erste mechanische Webstuhl verließ Roschers Produktion demnach im Jahr 1881. In dieser Zeit machte der Maschinenbauer offenbar so große Gewinne, dass er sich eine mondäne Villa leisten konnte.

Deren Baumeister Gustav Pohlisch entwarf weitere solcher Gründerzeitvillen, die das Neugersdorfer Stadtbild bis heute prägen, zum Beispiel an der Ernst-Thälmann-Straße 20, der Thomas-Mann-Straße 6 und 13 oder an der Hauptstraße 65 und 70. Bei der Roscher-Villa nahe dem Bahnhof hat sich der Baumeister besonders kreativ ausgetobt und barocke Elemente einfließen lassen. An der heutigen Martin-Luther-Straße betrieb der Architekt eine Baufirma.

