Erinnerung und Werbung in einem Mario Sefrin über einen Künstler und seinen Oberlausitz-Hit

Was Werbefachleute oft nur mit viel Geld und unzähligen Brainstorming-Runden hinbekommen, ist manchmal ganz einfach. Ein paar Liedzeilen in Oberlausitzer Mundart, eine eingängige Melodie und ein paar schöne Bilder aus der Heimat, wie es Torsten Münnich bei seinem Lied „Ok Buusch und a boar Steene“ gemacht hat, und fertig ist ein kleiner Hit, der Herzen berührt. Wenn auch nicht jeder die im Lied verwendeten Oberlausitzer Worte versteht, geht das Lied im Internet längst seinen eigenen Weg, wird durch Zuruf oder Verlinkung weitergetragen – und macht so Werbung für die Oberlausitz, weckt vielleicht auch bei Nicht-Oberlausitzern den Wunsch, diesen deutschen Landstrich zu besuchen. Sicher, Künstler, die in Mundart singen, gibt es viele, auch anderswo. Münnich aber ist es gelungen, eine kleine Hymne auf die Region im deutsch-polnisch-tschechischem Dreiländereck zu schreiben. Eine Hymne, die ihre Wirkung gerade in Zeiten zunehmender Globalisierung und damit einhergehender Entfremdung ihre Wirkung entfaltet. Das Lied ist so für viele Menschen mehr als nur ein lieber Gruß aus der alten Heimat. Es ist Erinnerung und Werbung in einem.

zur Startseite