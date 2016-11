Erinnerung an Schulstreik Vor 15 Jahren wurde um die Mittelschule Crostwitz gekämpft. Ohne Erfolg. Und mit Nachhall.

Heiko Kosel © Steffen Unger

Landtagsabgeordneter Heiko Kosel und die bildungspolitische Sprecherin der Linkenlandtagsfraktion Cornelia Falken erinnerten in einer Diskussion an den Crostwitzer Schulstreik vor 15 Jahre zurück. Zwar konnte die sorbische Mittelschule nicht gerettet werden, der Widerstand sei aber ein wichtiges Signal an die Politik gewesen. Wie André Hahn (MdB) erklärte, seien die Auswirkungen des Schulstreiks heute noch auf bundespolitischer Ebene zu spüren. Auch die internationale Solidarität mit dem Anliegen der Sorben wurde gewürdigt. Sie bleibe wichtig.

Das sorbische Schulwesen sei nach wie bedroht – das ergäbe sich zum Beispiel aus dem akuten Mangel an sorbischen Lehrkräften. Hier sollten auch Vorschläge aus Tschechien zur Lehrergewinnung von dort aufgegriffen werden, so Kosel. (SZ)

