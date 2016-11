Erinnerung an Nazi-Opfer Die Bürgerinitiative Stolpersteine bietet einen Stadtrundgang, ein Klezmer-Konzert und einen Film zum Pogrom-Gedenken.

Stolpersteine sollen an jüdische Einwohner der Stadt erinnern. Sie werden ins Gehwegpflaster eingelegt – an der Stelle, wo sie ihren letzten freigewählten Wohnsitz hatten, bevor sie fliehen mussten oder deportiert wurden. © SZ-Archiv/W. Wittchen

Am 9. November, wenn der Reichspogromnacht der Nazis 1938 gedacht wird, lädt die Bürgerinitiative Stolpersteine in Meißen zu einem Stadtrundgang ein. Es geht um die Spuren von Meißner Juden, die im Dritten Reich verfolgt wurden. Mit Erläuterungen von Pfarrer Bernd Oehler werden die Orte in der Innenstadt besucht, an denen jüdische Meißnerinnen und Meißner ihren letzten freigewählten Wohnsitz hatten, bevor sie fliehen mussten oder deportiert wurden. An etlichen dieser Orte sind im Straßenpflaster bereits sogenannte „Stolpersteine“ eingelegt, die an sie erinnern sollen. Treffpunkt zu dem historischen Stadtrundgang ist 16 Uhr vor dem Rathaus.

Am selben Abend gibt es noch ein Konzert mit der Klezmer-Gruppe „Aufwind“ aus Berlin in der St.-Afra-Kirche. Eine ganz andere Form, sich mit der Vergangenheit zu befassen, ist die moderierte Vorführung des Films „Das große Geheimnis“, einer niederländisch-belgisch-luxemburgischen Koproduktion für Schüler, Jugendliche und Erwachsene am 10. November, 15.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses Meißen. Der Eintritt ist frei.(SZ/ul)

