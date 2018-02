Erinnerung an Drama

In der Sendung „Lebensretter“ bringt das MDR-Fernsehen am morgigen Donnerstag, dem 22. Februar, ab 20.15 Uhr „Explosion in der «Schwarzen Pumpe» – als die Stadtgasversorgung der DDR gefährdet war.“

Der „VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe“, zwischen Spremberg und Hoyerswerda gelegen, ist in den 1980er-Jahren der größte Braunkohleveredelungsbetrieb der Welt. Fast 80 Prozent des in der DDR benötigten Stadtgases werden in der „Schwarzen Pumpe“ erzeugt. Am 22. Februar 1982, kurz nach 11 Uhr, kommt es in einer Kolonne der Gasreinigungsanlage zu einer schweren Explosion. Große Teile der Anlage sind zerstört oder stehen in Flammen

... (red/HeRi)

