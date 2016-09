Erinnerung an Coswigs Automobilgeschichte Der Emil-Nacke-Verein strebt den Nachbau des ersten sächsischen Autos an. Doch das wird nicht billig.

Jörg Morgenstern vom Coswiger Nacke-Verein vor einer Tafel unweit vom heutigen Turbowerk, die an die Automobilgeschichte der Stadt erinnert.

Dieses historisches Bild zeigt die Coswiga.

Was lange währt, wird gut. Seit wenigen Monaten ist die zuvor intensiv diskutierte Gründung des Emil-Hermann-Nacke-Vereins endlich Realität. „Der Gedanke ist in den vergangenen drei, vier Jahren immer weiter gereift. Wir wollen die Leistung von Nacke mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken. Schließlich ist er ein Alleinstellungsmerkmal für das ansonsten an touristischen Höhepunkten arme Coswig“, sagt der Vereinsvorsitzende Jörg Morgenstern, der im richtigen Leben als Geschäftsführer des Eigenbetriebes Wasser Abwasser Coswig (WAB) arbeitet.

Nacke gilt als der erste deutsche Automobilhersteller. Bereits 1900 lieferte er Personenkraftwagen an Industrielle und höhere Beamte. Das erste sächsische Auto aus Coswig, die „Coswiga“, war etwa 30 bis 35 Stundenkilometer schnell und hatte eine Leistung von acht bis zehn PS. Dennoch gelang es Nacke nicht, in der Pkw-Produktion Fuß zu fassen.

1913 stellte er sie ein. Bekannt wurde die Firma durch ihre Lkws, die ab 1905 gebaut wurden. Viele Dresdner Brauereien kauften ihre Fahrzeuge bei Nacke, etwa Feldschlößchen und Felsenkeller. In den 20er-Jahren begann der Abstieg des Betriebs. Der Firmenchef verpasste den Anschluss an den technischen Fortschritt. 1930 wurde die Fahrzeugherstellung eingestellt. Weil kein Nacke-Auto die Zeiten überstanden hat und es lediglich Modelle im Kleinformat in der Karrasburg und im Dresdner Verkehrsmuseum gibt, streben die zehn Gründungsmitglieder des am 4. April ins Leben gerufenen Vereins langfristig den Nachbau an.

„Das ist unser großer Traum. Allerdings ist das Vorhaben nicht nur finanziell schwierig. Es muss ja auch geklärt werden, an welchem Ort das Fahrzeug ausgestellt werden könnte“, sagt Morgenstern. Abgesehen davon habe er durchaus Kontakte zu Oldtimerenthusiasten, die sich mit so etwas auskennen.

Wichtig ist dem Maschinenbauingenieur das Gedenken an Nacke aber nicht nur, um eine Attraktion zu schaffen. Auch die nachfolgenden Generationen spielen bei seinen Überlegungen eine Rolle. „Dass sich viele Jugendliche nicht für Technik interessieren, ist ein großes Problem. Vielleicht gelingt es uns ja, mit dem Andenken an dieses Stück Industriegeschichte die Begeisterung zu wecken“, hofft Morgenstern, der mit seinen Mitstreitern auch an andere Betriebe erinnern will. „Das Automobil soll nur der Anfang sein, denn Nacke hat ja noch weitere Maschinen entwickelt, unter anderem für die Strohstoffproduktion (Zellstoff) und die Farbenfabrik. „Coswig ist zwar heute immer noch sehr industriell geprägt. Aber Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts waren das noch ganz andere Dimensionen. Damals gab es hier mehr Industriearbeiter als Einwohner“, so Morgenstern.

Obwohl die Vorstellungen des Vereins nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können, arbeiten die Mitglieder ab sofort an der Verwirklichung. „Wir sind gerade dabei, unsere Ziele zu formulieren“, sagt der Geschäftsführer. Für die Mitarbeit konnte Jörg Morgenstern auch die frühere Coswiger Stadtarchivarin Petra Hamann gewinnen, die sich 2003 im Amtsblatt als eine der Ersten auf den Industriepionier Emil Hermann Nacke zurückbesonnen hat.

