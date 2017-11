Erinnern an die Gefallenen In Wahnsdorf, Naundorf, Friedewald und Weinböhla gedachten Bürger ihrer Familienangehörigen.

Reservisten der Radebeuler Kameradschaft gemeinsam mit dem 2. Bürgermeister Winfried Lehmann (rechts) und Ortsvorsteher Siegfried Schneider (Mitte). © Norbert Millauer

Radebeul/Moritzburg/ Weinböhla. An die gefallenen Männer des Ersten und des Zweiten Weltkrieges erinnerten am Sonntag viele Bürger an Gedenksteinen und Tafeln anlässlich des Volkstrauertages.

In den Radebeuler Ortsteilen Wahnsdorf und Naundorf wurden Blumen niedergelegt. Winfried Lehmann (CDU), 2. Bürgermeister, besuchte das Denkmal in Wahnsdorf gemeinsam mit Ortsvorsteher Siegfried Schneider. Reservistenkameradschaft und Heimatverein hatten zu dem Gedenken aufgerufen.

Auch in Friedewald gedachten Bürger ihrer Familienangehörigen. In Weinböhla hatte die Gemeinde zum Erinnern auf den Friedhof des Ortes eingeladen.

