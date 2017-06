Erik aus der Vierten wird Lesekönig Der Wettbewerb ist spannend gewesen. Eltern und Freunde haben die Daumen gedrückt. Auch eine Neuerung gab es.

Vor Eltern und Freunden haben Zweit- bis Viertklässler der Leisniger Grundschule um den Titel „Leselöwe“ gekämpft. Gewonnen hat Erik Jenczewski. Auf die Plätze lasen sich Luisa Schulze (links) und Julia Diesmann. © Dietmar Thomas

Ein Mal im Jahr brüllt er in der Stadtbibliothek in Leisnig: der Leselöwe. So heißt ein Vorlese-Wettbewerb, initiiert vom Loewe-Verlag Bindlach. Den bereiten die Lehrerinnen in der Grundschule vor, indem es in den verschiedenen Klassenstufen einen Wettstreit gibt. Wer den gewinnt, kann schließlich am Endausscheid teilnehmen. Diesen wiederum gestalten Kerstin Otto und Konstanze Eulitz.

Die beiden Bibliothekarinnen hatten am Mittwochabend dann auch wieder einen Platz in der Jury. Zu den Juroren gehörten weiterhin Schulleiterin Karin Zschoche sowie Lehrerin Elke Fischer. Insgesamt zwölf Lesebeiträge hörten sich die vier Frauen unter verschiedenen Gesichtspunkten an. Zu bewerten hatten sie unter anderem den Lesefluss und die Betonung.

Am Ende war sich die Jury einig, dass der erste Platz an Erik Jenczewski aus der vierten Klasse geht. Zweite wurde Luisa Schulze aus Klasse drei. Den dritten Platz hatte sich Julia Diesmann erlesen, die in der zweiten Klasse lernt. Die übrigen Teilnehmer bekamen ebenso bescheinigt, wo sie mit ihren Leseleistungen stehen.

Weil es in Leisnig selbst keine Buchhandlung mehr gibt, hat das Bibliotheksteam mit der Döbelner Buchoase den Wettbewerb vorbereitet. Diese stellte unter anderem den Kontakt zum Verlag her. „Als Preise konnten wir schöne Bücher übergeben“, freute sich auch Konstanze Eulitz.

Die Klassensieger

Klassenstufe 2: Zoé Scholz, Maja Weißhuhn, Mina Dalchow

Klassenstufe 3: Lina Grune, Jolina Risse, Vivien Wadewitz

Klassenstufe 4: Polly Schumann, Finn Konrad, Madalina Vartolomei

