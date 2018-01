Erick ist erholt nach Krebsbehandlung

Weißwasser. Diese Hilfe war beeindruckend: Geldspenden, Erlöse aus Kuchenverkauf, Pfandbecher-Aktionen, Trikotversteigerungen und, und, und ... Vor knapp einem Jahr hat das Schicksal des damals fünfjährigen an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Erick bewegt – unter anderem Eishockeyfans, denn Erick spielt im Füchse-Nachwuchs. Fans und Klubs aus ganz Deutschland haben sich an Spendenaktionen für die Familie beteiligt, aber auch Firmen, Privatpersonen und Organisationen aus Weißwasser und der Umgebung.

Seit November kann Erick wieder in den Kindergarten. Im Sommer kommt er in die Schule. Beim ersten Training nach zehn Monaten staunten die Mitspieler, dass er in kompletter Ausrüstung auf dem Eis stand. Dank der Spenden war ein Urlaub möglich. Ende Januar geht es für die gesamte Familie zur Kur. „Wir bedanken uns bei allen, die uns in dieser schweren Zeit zur Seite standen, teilen die Eltern mit. „Erick geht es wieder gut“. (hl)

zur Startseite