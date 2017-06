Eric Bachmann verlässt BFV Co-Trainer Mirko Ledrich bedauert das Ausscheiden, kann die Entscheidung aber auch verstehen.

Eric Bachmann (vorn links) verlässt den BFV. © PR

Fußball-Oberliga. Abwehrspieler Eric Bachmann wird den Oberligisten Bischofswerdaer FV verlassen. Das teilte der Verein am Montag mit. Bachmann sagte zu seinem Abgang: „Es ist mir sehr schwer gefallen, aber ich muss an meine Familie denken.“ Bachmann kam 2012 von Budissa Bautzen zum BFV, absolvierte seither 116 Spiele und erzielte 21 Tore. In der vergangenen Saison hatte er einen entscheidenden Anteil am positiven Abschneiden der Bischofswerdaer. Der erfahrene Akteur war ein wichtiges Bindeglied und Ansprechpartner für junge Spieler. Der 28-Jährige stand in allen 30 Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Platz. Co-Trainer Mirko Ledrich vom BFV: „Wir bedauern das Ausscheiden von Eric sehr, verstehen aber, dass er sich in Zukunft mehr auf die Familie konzentrieren möchte. Er war Stammspieler und Leistungsträger. Darüber hinaus beeindruckte er mit absolutem Siegeswillen. Eric hatte eine hervorragende Einstellung und wird uns fehlen.“ (pr)

zur Startseite