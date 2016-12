Eric Bachmann sichert einen Punkt Bischofswerdaer spielen 2:2 beim FC Carl Zeiss Jena II. BSG Chemie Leipzig und Halberstadt trennen sich im Spitzenspiel auch remis.

Fußball-Oberliga. Mit einem 2:2 (1:1) kehrte der Bischofswerdaer FV am vorletzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Oberliga vom Gastspiel beim FC Carl Zeiss Jena II zurück. Immerhin hatten die Thüringer kürzlich in Halberstadt gewonnen (1:0) und dem Regionalliga-Absteiger die erste Saison-Niederlage zugefügt. Am Sonntag gastierten die Anhaltiner als Tabellenführer beim Spitzenspiel in Leipzig-Leutzsch 2:2 (0:2).

Zur Pause sahen die Halberstädter nach zwei Toren von Tino Schulze wie der sichere Sieger aus, kamen aber nach dem Wechsel vom Kurs ab. Tommy Kind und Andy Müller sorgten mit ihren Treffern für den Ausgleich. Germania steht mit 33 Zählern zu Buche, Chemie mit 29. Die Schiebocker haben jetzt 27 Punkte auf ihrem Konto.

Verspätung an den Kernbergen

Die BFV-Partie unterhalb der Jenaer Kernberge begann mit Verspätung. Schiedsrichter Magnus-Thomas Müller aus Weißenfels verschob den Anpfiff im Amateurstadion des Ernst-Abbe-Sportfeldes etwa 20 Minuten, weil der Platz gefroren war. Ohne Zweifel waren die Bedingungen dann beim Anpfiff immer noch grenzwertig.

Dennoch starteten die Gäste furios ins Spiel, aber der Slowake Kubista verzog bei seinem 16-Meter-Schuss knapp (4.). Auch Hannes Graf kam vier Minuten später in eine lukrative Schussposition, wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Nach einer starken Anfangsphase ließen die Gäste etwas nach. Ungenauigkeit schlich sich in das Aufbauspiel der Schiebocker ein. In Führung gingen die Gastgeber, allerdings nach einer umstrittenen Strafraumaktion. BFV-Torhüter Dominik Reissig konnte den Ball nicht festhalten, weil ein Zeiss-Kicker ihn attackiert hatte. Die Gäste warteten auf den Pfiff, aber Anes Seferovic schoss den Ball ins Tor (24.).

Die Antwort des BFV ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von Philipp Schikora war Eric Bachmann mit dem Kopf zur Stelle (1:1/28.). Die Gäste blieben am Drücker und hielten das Tempo hoch, aber Frank Zille scheiterte an Jenas Torwart Jakob Pieles (39.).

BFV-Coach spielt auf Sieg

Nach dem Seitentausch war unverkennbar, dass die Bischofswerdaer mit einem „Dreier“ nach Hause fahren wollen. Chefcoach Erik Schmidt wechselte Spielmacher Tom Hagemann ein und Bachmann sorgte nach toller Einzelleistung für den Führungstreffer (61.). Nun waren es die Thüringer, die – durch den Rückstand angestachelt – das Tempo weiter erhöhten. Jenas Goalgetter Artur Mergel war es schließlich vorbehalten, den letzten Treffer der Partie zum 2:2-Endstand zu markieren (70.).

Bis zum Abpfiff blieb das Duell der beiden jüngsten Teams der Süd-Staffel offen und temposcharf. In der Schlussphase verzeichneten Hagemann, Böttger und Gries durchaus noch Möglichkeiten zum BFV-Siegtor, aber das Unentschieden war letztendlich ein vollkommen gerechtfertigtes Ergebnis. Am kommenden Wochenende wird die Hinrunde mit dem 15. Spieltag beendet. Zu Gast in Bischofswerda ist dann am Sonnabend ab 13 Uhr der FC Einheit Rudolstadt. (js)

Bischofswerda: Reissig - Meinel, Schikora, Bachmann, Merkel, Klotke, Böttger, Kubista (53. Hagemann), Cellarius, Zille (68. Gries) und Graf (80. Maresch).

