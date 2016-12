Erhobenen Hauptes Die Löbauer Bäckerei Haupt feiert im Januar 30-jähriges Firmenjubiläum. Ab dann gibt es auch einen neuen Chef.

zurück Bild 1 von 3 weiter Bäckermeister Robért Haupt, dessen Ehefrau Sandra und Mutter Bettina Haupt (von links) gehen frohen Mutes dem neuen Jahr entgegen. Dann stehen einige Veränderungen und eine große Party in der Löbauer Bäckerei vor der Tür. © Rafael Sampedro Bäckermeister Robért Haupt, dessen Ehefrau Sandra und Mutter Bettina Haupt (von links) gehen frohen Mutes dem neuen Jahr entgegen. Dann stehen einige Veränderungen und eine große Party in der Löbauer Bäckerei vor der Tür.

Nicht nur Kuchen gab es zu Beginn in der Bäckerei zu kaufen, sondern auch Schokolade.

Auf dem Bild stehen Bettina und Mario Haupt (1. und 2. von links) in ihrer Backstube.

Löbau. Haupts Familienfoto weist eine Lücke auf. Denn neben Chefin Bettina Haupt, Sohn Robért und dessen Frau Sandra fehlt jemand: Die Rede ist von Mario Haupt, Gründer und Inhaber der Löbauer Bäckerei in der Sporgasse. Fotos, auf denen der Bäckermeister zu sehen ist, sind rar. „Mein Vater scheut eher die Öffentlichkeit. Das ist schon immer so“, sagt Sohn Robért. Zum Beispiel habe sein Vater in der bis dato 29-jährigen Bäckereigeschichte kein einziges Mal ein Jubiläum gefeiert. Mario Haupt braucht den großen Trubel nicht. Er konzentriert sich lieber auf das, was tagtäglich in seiner Backstube passiert. „Mein Mann ist qualitätsbewusst und ein Perfektionist. Da hat sich von damals bis heute nichts verändert“, sagt Bettina Haupt.

Wenn die Chefin von damals spricht, meint sie das Jahr 1987, als die Haupts die Bäckerei mit nur 20 Mark auf ihrem Geschäftskonto eröffnet hatten. Doch schon am ersten Tag kamen ein paar Mark hinzu – die Backstube war restlos ausverkauft. „Neben uns gab es ja auch nur noch zwei andere Bäcker in Löbau“, so Frau Haupt, die selbst gelernte Bäckerin ist. Nicht selten sei es vorgekommen, dass zu DDR-Zeiten bis zu 80 große Blechkuchen über die Ladentheke gegangen sind – an einem Tag versteht sich. „Die Leute standen teilweise in Dreierreihen quer über den Altmarkt bei uns an“, kann sich Frau Haupt erinnern.

Bis heute hat sich die Familienbäckerei gehalten. Obwohl es nicht nur gute Zeiten gegeben hat. Robért Haupt hat eine passende Geschichte aus Erzählungen seiner Eltern parat. Im März 1988 sei es gewesen, als in der Backstube der Kohleofen explodierte. „Danach mussten meine Eltern ein halbes Jahr ihr Geschäft zumachen“, sagt er. Denn ein Ersatzbackofen sei zu DDR-Zeiten schwer aufzutreiben gewesen. „Auf einen Backofen musste man ähnlich lange warten wie auf einen Trabi“, so Robért Haupt. Als die kleine Krise überstanden war, hat sich die Bäckerfamilie Stück für Stück eine sichere Existenz aufgebaut. Mit ihrer Brasserie, die seit 2008 geöffnet hat und wo neben den üblichen Backwaren auch Eis, Snacks oder Kaffeespezialitäten angeboten werden, haben die Haupts ihr Unternehmen sogar erweitern können.

Anfang des neuen Jahres, genauer gesagt am 12. Januar, wird es dann etwas geben, was noch nie zuvor da gewesen ist: Die Bäckerei feiert ihr 30. Jubiläum – nicht im Stillen, sondern mit einer großen Party. „Vor der Bäckerei wird ein DJ Musik spielen und wir haben uns kleine Aktionen überlegt“, sagt Robért Haupt. Wenn gefeiert wird, tritt dann auch der 32-jährige bisherige Juniorchef ins Rampenlicht. Denn ab 2017 leitet nicht mehr Vater Mario die Geschicke der Bäckerei, sondern dessen Sohn Robért. „Wir sind stolz, dass das Unternehmen weitergeführt wird“, sagt Mutter Bettina. Auch wenn sie und ihr Mann noch lange nicht am Rentenalter schnuppern, wollen sie ab kommendem Jahr den Weg frei machen. „Die Jugend soll eine Chance bekommen“, sagt Frau Haupt. Sohn Robért, ausgebildeter Bäckermeister und bereits seit 16 Jahren im Familienbetrieb mit dabei, freut das Vertrauen seiner Eltern. „Ich möchte die Philosophie der Bäckerei fortführen, aber auch neue Ideen einfließen lassen“, sagt er. An dem Motto „Hinten backen, vorne verkaufen“ wird sich nichts ändern. Um etwas frischen Wind durch die Backstube wehen zu lassen, plant der neue Chef zum Beispiel jeden Monat ein „Brot des Monats“ anzubieten. Größere Veränderungen soll es aber nicht geben. Denn das, was seine Eltern über Jahre aufgebaut haben, schätzt Robért Haupt sehr. „Ich rechne meinen Eltern hoch an, was sie in den Jahren erreicht haben“, sagt er.

Zusammen mit ihnen und Ehefrau Sandra, die nach ihrer Babypause wieder hinter der Ladentheke in der Brasserie stehen wird, will Haupt die Geschäftsübernahme gebührend feiern. Schlaflose Nächte bereitet ihm das Bevorstehende nicht. Wegen der frühen Arbeitszeiten ist Robért Haupt ein trainierter Schläfer. „Ich kann immer schlafen. Egal wann und egal wo“, sagt er.

zur Startseite