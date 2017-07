Ergotherapie baut aus Vor zehn Jahren gründete Katrin Haase ihre eigene Praxis. Der Bedarf ist groß – auch bei Kindern.

Sandra Porst trainiert mit dem vierjährigen Paul am Parcours. © Sebastian Schultz

Katrin Haase eröffnete die Praxis vor zehn Jahren.

Wer es nicht besser weiß, der könnte beim ersten Blick in Katrin Haases Praxis am Puschkinplatz glauben, in einem Hort zu stehen: Bunte Sportgeräte und Matten liegen in den Regalen, daneben sind Kletter- und Sprossenwände angebracht. Zwei Zimmer weiter stehen Regale voller Spiele, von Memory bis zu Geschicklichkeitsspielen; und im Raum dazwischen befindet sich eine kleine Werkstatt. Allein zur Unterhaltung dient diese Ausstattung freilich nicht, betont Katrin Haase. An Kletterwand und auf dem Parcours beispielsweise sollen vor allem Kinder ihr Gleichgewicht trainieren; die Sprossenwand nutzen Haase und ihre Kolleginnen für Steigübungen bei Parkinson-Patienten. Denn in die Ergotherapie-Praxis kommen Riesaer aller Altersgruppen, vom Baby bis zum Senior.

„Oft findet die Ergotherapie parallel zur Physiotherapie statt“, erklärt Katrin Haase. Der Unterschied liege im Alltagsbezug: „Schulterpatienten bringen wir hier zum Beispiel bei, wie sie sich gelenkschonend bewegen sollten.“ Und das möglichst konkret, etwa beim Fensterputzen. Auch die Spiele haben therapeutische Zwecke, sollen etwa Feinmotorik oder räumliches Vorstellungsvermögen schulen.

Ein Nebenraum in der Praxis am Puschkinplatz steht noch leer, er wird gerade vorgerichtet – für eine neue Kollegin, die hier gerade angefangen hat. Zu fünft sind sie mittlerweile. Katrin Haase hat die neue Mitarbeiterin von der Konkurrenz abgeworben. Weil es kaum anders ging: „Es ist total schwer, Fachkräfte zu finden“, sagt Katrin Haase. „Als ich angefangen habe, kamen 40 Bewerber auf eine Stelle, heute ist es eher umgekehrt.“ Das liegt auch an der teuren Ausbildung, sagt Angelika Reinecke, Sprecherin des Deutschen Ergotherapeuten-Verbandes. „Dafür kann man mit an die 20 000 Euro rechnen.“ Eine teure Spezialisierung – zumal die Bezahlung mit durchschnittlich etwa 2 200 Euro brutto relativ bescheiden ausfalle. Wer nicht völlig für diese Art von Arbeit brennt, der suche sich meist etwas anderes, so Reinecke. Die Berufsverbände kämpfen deshalb unter anderem dafür, dass die Ausbildung kostenlos wird. Ein langer Weg, aber mittlerweile werde das Thema zumindest von der Politik wahrgenommen, sagt Reinecke.

Bis sich in dieser Hinsicht etwas tut, müssen sich die Ergotherapeuten aber etwas einfallen lassen, wenn sie neues Personal gewinnen wollen. Katrin Haase versucht es etwa über eine möglichst kollegiale Atmosphäre, sagt sie. Neben ihrem Büro hat sie einen Raum zum „Betriebskindergarten“ umfunktioniert. „Mein Ziel ist es, einen schönen Arbeitsplatz zu bieten, damit die Kolleginnen und Kollegen gern herkommen.“

Arbeit gebe es genug für die Branche. „Der Bedarf ist da“, erklärt Haase. Etwa die Hälfte ihrer Patienten sind Kinder. „Sie kommen zu uns, wenn sie in der Entwicklung hinterher sind, Probleme mit Feinmotorik, Koordination oder dem Gleichgewicht haben.“ Selbst Mathe-Probleme sind manchmal ein Fall für die Ergotherapeutin: Dann nämlich, wenn die Ursachen in einer fehlenden räumlichen Wahrnehmung liegen. „Die Kinder können sich dann nicht vorstellen, dass eine Zahl sozusagen vor oder hinter einer anderen liegt.“ Daran können die Ergotherapeuten arbeiten.

Wünschen würde sich Katrin Haase, dass die Krankenkassen den Ärzten mehr Geld für Behandlungen beim Ergotherapeuten zur Verfügung stellen. Denn wenn das Budget aufgebraucht sei und die Ärzte nichts mehr verschreiben könnten, dann könne das Rückschritte bedeuten, gerade bei älteren Patienten. „Im Grunde sparen ja die Krankenkassen Geld, je länger ein Patient zu Hause klarkommt.“

Die Praxis veranstaltet am Sonnabend, 12. August, von 13 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Wer sich dort einmal umsehen möchte, ist herzlich eingeladen.

