Ergibt sich Rothenburg den Vandalen?

Rothenburg. Zigarettenstummel, leere Flaschen und Weinpackungen, sogar Kot an einer Wand. Wer am Rothenburger Netto-Markt auf den Bus wartet, kann das seit einiger Zeit eigentlich nur im Freien machen. Denn das alte Bushäuschen ist im Inneren komplett verschmutzt. Das ärgert nicht nur die Anwohner. Auch der Stadtverwaltung ist es mittlerweile ein Dorn im Auge. Deshalb gibt es Überlegungen, das alte, aus Stein gebaute Häuschen durch ein modernes aus Glas zu ersetzen. Das gefällt aber nicht jedem in der Stadt.

„Seit Pfingsten sieht es so aus“, ärgert sich Ernst Matzat, der direkt hinter dem Bushäuschen wohnt. Seitdem habe sich nichts getan. Das sieht die Stadtverwaltung anders. So würden die Buswartehäuschen in der Stadt trotz angespannter Personalsituation mindestens zweimal monatlich gereinigt und gepflegt, bei Bedarf auch öfter, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm. Das sei auch bei der Haltestelle an der Horkaer Straße so. Das Ergebnis hält allerdings zumeist nicht lang. „Da wir das Buswartehäuschen nicht ständig außer der Reihe reinigen können und die Reinigung des unter anderem mit Kot verdreckten Buswartehäuschens unzumutbar geworden ist, bleibt der Innenraum zurzeit ungereinigt“, sagt Heike Böhm. So wird regelmäßig nur der Außenbereich gepflegt. Dort steht eine überdachte Sitzbank, die von den wartenden Fahrgästen auch genutzt wird.

Die Suche nach den Verursachern des Mülls blieb bisher erfolglos. „Spontane und häufige Ortsbegehungen durch unser Ordnungsamt, durch die Ortspolizei und die Bürgerpolizisten haben leider nicht dazu geführt, die Verschmutzer ausfindig zu machen“, erklärt die Bürgermeisterin. Hinweise von Bürgern und Bürgerinnen würden der Stadtverwaltung bislang ebenfalls nicht vorliegen. Dass es nicht möglich sein soll, die Verursacher der Verschmutzungen zu finden, stößt nicht überall auf Verständnis. „Da müssen das Ordnungsamt oder die Bürgerpolizisten mal abends kontrollieren“, sagt der Rothenburger Christoph Eichler. Außerdem würden auch Mitglieder des Stadtrats in unmittelbarer Nähe wohnen. Es müsse einfach mal jemand mit dem Handy ein Foto machen, wenn wieder abends in dem Häuschen gesessen werde.

Der Stadtverwaltung schwebt stattdessen eine andere Lösung des Problems vor. „In unserer Stadt verschönern wir zur Zeit alle Bushaltestellen mit professionellen Fotomotiven von unserer Stadt und ihren Ortsteilen. Im Mittelpunkt stehen dabei die modernen, offenen und deshalb von drei Seiten einsehbaren Buswartehäuschen“, erklärt Heike Böhm. Ein solches soll in Zukunft auch am Netto-Markt stehen. Neben der Verhinderung von Vandalismus soll dadurch auch ein einheitliches Stadtbild an den Bushaltestellen entstehen.

Mit dem Plan der Stadtverwaltung ist aber nicht jeder einverstanden. „Ich weiß nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss ist, sich den Jugendlichen zu ergeben und das Häuschen abzureißen“, so Christoph Eichler. Schließlich handle es sich um eines der schönsten in Rothenburg und passe architektonisch gut zur Umgebung. Es sei schon schade genug, dass die Fachwerk-Haltestelle in Geheege abgerissen wurde. Christoph Eichler will deshalb bei der Stadt beantragen, die Bank und den Mülleimer aus dem Häuschen entfernen zu dürfen. Dann könne nicht mehr drin gesessen werden.

Bis zum Abriss könnte es ohnehin noch eine Weile dauern. Denn ein konkretes Datum dafür nennt die Bürgermeisterin nicht. „Aus finanziellen Gründen realisieren wir die Sanierung und Verschönerung unserer Buswartehäuschen schrittweise“, sagt sie. Nach Geheege 2015 und „Am Schützengarten“ 2016 ist in diesem Jahr die Haltestelle in Noes erneuert worden. Und 2018 soll dann die Haltestelle in der Friedensstraße dran sein. Die Rothenburger müssen also vorerst weiter mit dem verschmutzten Häuschen leben.

