Erfolgsstart aus der Arbeitslosigkeit Vor acht Jahren hat Petra Lask den Partyservice Flinke Pfanne in Arnsdorf gegründet. Heute gibt sie hier sieben Menschen feste Arbeit.

Ein guter Tag im Pavillon an der Arnsdorfer Grundschule. Die Kinder sind mit dem Schulessen zufrieden. Für Petra Lask stimmt die Kasse. © Bernd Goldammer

Ein ganz normaler Schultag in Arnsdorf. Petra Lask, Chefin des Koch- und Partyservice ist früh auf den Beinen. Um fünf klingelt der Wecker um 6 Uhr beginnt der Arbeitstag von Petra Lask im Pavillon gegenüber der Arnsdorfer Grundschule. Tochter Jeanette Sammler führt die kaufmännische Arbeit. Sie beginnt um sieben. Jeder Handgriff ist durchdacht und jede Minute zählt, damit das Schul- und Werksessen und auch das Essen auf Rädern pünktlich auf den Tischen im Rödertal steht. Sieben fest angestellte Mitarbeiter und elf Teilzeitkräfte sind hier inzwischen angestellt. Etwa 800 Portionen werden hier täglich zubereitet. Die Auslieferung beginnt ab 10 Uhr. Fünf Fahrzeuge bringen das frische Essen in alle Himmelsrichtungen des Rödertales. „Wir verarbeiten Erzeugnisse aus der Region“, betont Petra Lask. Das kommt an. Die Geschäfte gehen gut. Und dennoch: Das Jahr 2003 wird die Arnsdorferin nicht vergessen. Es war das Entstehungsjahr ihrer Firma. Sie war arbeitslos geworden. „Damals war meine Enkelin geboren. Und ich hatte noch am Niedergang meiner Bahnhofsgaststätte zu knaupeln“, erinnert sie sich.

Die meisten Kunden bleiben

Doch Petra Lask schaffte das Kunststück und verwandelte den damaligen Stress in positive Energie. Das konnte sie, weil ihre Familie in dieser schweren Zeit hinter ihr stand. Ehemann Klaus- Peter hatte die zündende Idee. „Ich baue unsere Garage zur Küche aus“, hatte er sie damals überrascht. Dann ging es los. Damals schafften wir 200 Portionen am Tag. Der Bedarf wurde immer größer. Die Flinke Pfanne wuchs mit, weil sie in den frei stehenden Pavillon an der Grundschule umzog. So konnte sich die Produktion bis heute vervierfachen. „Zwei-Frauen-Unternehmen versorgt Schulen, Kitas und Betriebe mit Mittagessen. Als gelernte Köchin konnte sie sehr viele Erfahrungen aus der Gastronomie in das neue Geschäft einbringen. Mutter und Tochter gingen ihren Weg gemeinsam. Dabei hat man Petra Lask beim Radeberger Arbeitsamt von einer Firmengründung als Ich - AG Idee abraten wollen. Party-Gastronomie war riskant. Kredite gab es nicht. Doch Abhängigkeit vom Staat? Das wollte die lebenserfahrene Arnsdorferin nicht. „ Unterstützung gab es von Bürgermeisterin Martina Angermann.“ Sie machte uns Mut, weil wir auf sie zählen konnten, wenn es mal Hindernisse gab!“ erinnert sich die Unternehmerin.

Neue geschäftliche Probleme brachte der Mindestlohn mit sich. „Wir mussten die Essensportion bei Erwachsenen um bis zu 60 Cent erhöhen“, erzählt die Arnsdorferin. Manche Kunden gingen. Andere kamen dazu.. Die meisten aber sind geblieben, weil sie durchaus verstehen, dass jeder Mensch gerne von seiner Hände Arbeit leben möchte. Außerdem punktet die Flinke Pfanne mit Qualität. Der Mindestlohn wirkte sich übrigens in allen Firmen ähnlich aus. Auf Preiskämpfe haben sich die Mitbewerber nicht eingelassen. Pünktlichkeit und Service sind das Markenzeichen für die Flinke Pfanne geblieben. Petra Lask hat den Party-Service ausgebaut und darüber hinaus eine Kantine in Radeberg übernommen. Sie konnte zwei weitere Mitarbeiter fest einstellen.

