Erfolgreicher Start in die Saison Schon vor Weihnachten glänzen die Athleten vom Oberlausitzer Biathlon-Verein Ringenhain. Am 5. Januar geht es weiter.

Biathlon. Während die meisten Mädchen und Jungen in den vergangenen Tagen das weihnachtliche Flair in ihren Heimatorten genossen, waren sieben Sportler aus der Oberlausitz mit den Vorbereitungen auf die ersten Biathlon-Wettkämpfe beschäftigt. Im Trainingslager in Obertilliach wurden die letzten Schneekilometer zurückgelegt. Danach ging es nach Martell zum ersten Wettkampf des Deutschlandpokals der Saison 2016/17.

Für Luise Thomas, Julia Stephan, Justus Lebelt und Pascal Nitschke war es der erste Wettkampf im Kleinkaliber-Bereich und die Nervosität entsprechend hoch. Trotzdem erreichten sie in der Altersklasse 16 beachtenswerte Ergebnisse. Luise Thomas und Pascal Nitschke vom OBV Ringenhain belegten die Plätze sechs und sieben. Julia Stephan vom Bertsdorfer SV wurde Zehnte, während Justus Lebelt vom SC Kottmar Platz elf erreichte.

Die älteren Oberlausitzer kannten die Wettkampfstrecken aus der letzten Saison und gingen mit viel Selbstbewusstsein ins Rennen. Sie stellten ihre sehr gute Laufform unter Beweis und erreichten trotz einiger Fehler am Schießstand Top-Leistungen. So freute sich Jonas Richter vom Bertsdorfer SV über einen dritten Platz in der AK 17. Tamina Poike und Johanna Vogt (beide OBV/AK 18) belegten Platz vier und fünf.

Gerade einmal drei Tage Urlaub haben die Sportler über den Jahreswechsel. Die restliche Zeit trainieren sie in Altenberg. Denn vom 5. bis 8. Januar findet der nächste Wettkampf auf dem Notschrei statt. Und vom 12. bis 15. Januar folgt in ihrer Wahlheimat Altenberg der dritte Wettbewerb um den Deutschlandpokal. (kp)

