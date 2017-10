Finswimming Erfolgreicher Saisonauftakt Döbelner Flossis zeigen sich nach Ende der Sommerpause bereits in toller Verfassung.

Beim 1. Mitteldeutschen Finswimming-Cup in Chemnitz sprangen neben 110 Startern aus zwölf Vereinen auch neun Sportler des Döbelner Tauchsportvereins der Jahrgänge 2001 und jünger ins Wasser. Es war für sie der erste Wettkampf nach der Sommerpause und der sich anschließenden intensiven Trainingsphase. Aus diesem Grund wusste niemand, wo genau die Muldenstädter im Moment stehen. Die Trainer entschieden sich aus diesem Grund auch, einige neue Sachen zu probieren.

Jüngste Döbelnerin bei diesem Wettkampf war diesmal Jasmin Rasser. Sie schlug sich hervorragend. Bei ihren drei Starts erkämpfte sie sich mit neuen Bestzeiten den fünften Platz. Natürlich wollten die anderen Döbelner der Jüngsten im Team nicht nachstehen, was auch überzeugend gelang. Friederike Bähr wurde je einmal Erste, Zweite und Dritte.

Tolle Ausbeute im Chemnitzer Becken

Neele Pilz gewann zweimal und wurde einmal Zweite. Michelle Rasser wurde in ihrer Altersklasse zweimal Vierte, wobei Michelle und Neele erstmals über die 50m und 100m Flossenschwimmen mit der Monoflosse an den Start gingen und hervorragende neue Bestleistungen erzielten. Sandro und Enrico Muth starten erst zum zweiten Mal bei einem Wettkampf und überzeugten mit fünften Plätzen.

Die drei erfahrensten Döbelner Sportler wollten natürlich beweisen, dass auch sie die trainingsintensive Zeit gut genutzt haben und den Trainern ihre Fortschritte zeigen. Anni Winkler konnte alle ihre vier Starts überlegen gewinnen, wobei sie drei neue Bestzeiten erzielte. Felix Elenkow erschwamm sich einen zweiten Platz über die 100m Streckentauchen und drei fünfte Plätze. Josefine Neudorf-Blochwitz wollte natürlich allen zeigen, das sie zu den Besten ihres Jahrgangs gehört, was auch ihr mit drei Siegen sehr überzeugend gelang.

Zum Abschluss wurde noch eine Mix-Staffel über die 4x50m Flossenschwimmen ausgetragen. Für den Döbelner Tauchsport gingen Anni, Michelle, Felix und Josefine an den Start und erkämpften sich einen hervorragenden dritten Platz. „Damit ging ein sehr erfolgreicher Wettkampf zu Ende und alle wissen, was sie in Vorbereitung auf die noch anstehenden Wettkämpfe Ende November/Anfang Dezember besser machen müssen“, resümierte Trainer Frank Bautzmann. (DA/bautz)

