Tischtennis – Bezirksliga Damen Erfolgreicher Rückrundenstart Stark: Döbelnerinnen schieben sich in der Platzierungsrunde durch ihren Sieg gleich zwei Ränge nach vorn.

Döbeln. Der Start in die Rückrunde ist geglückt. Nachdem die Damen der zweiten Mannschaft des Döbelner SV eine Woche länger als geplant auf ihren ersten Auftritt im Jahr 2018 warten mussten, gewannen sie gegen den Lichtenauer SC mit 9:5. Mit diesem erfolgreichen Start in die Platzierungsrunde schoben sich die Mittelsächsinnen in der Tabelle gleich zwei Ränge nach oben. Sie nutzten damit die Gunst der Stunde, um sich in dem engen Verfolgerfeld etwas Luft zu verschaffen.

Noch in der Hinrunde reichte es gegen die Lichtenauerinnen nur zu einem Unentschieden. Mit dem Sieg am vergangenen Spieltag hat das Quartett nun schon rechnerisch einen Zähler mehr auf dem Konto, als noch in der ersten Halbserie. Im zweiten Vergleich beider Mannschaften passte für die Gastgeberinnen fast alles zusammen. Sie führten nach den ersten neun Partien nicht nur mit 7:2, sondern sie besaßen auch die Nerven, die einzigen beiden Fünf-Satz-Spiele für sich zu entscheiden. Sowohl Hanna Gräber, die zwischenzeitlich schon mit 1:2 zurückgelegen hatte, als auch Ute Hohlfeld, konnten sich mit 3:2 durchsetzen.

Nach diesem klaren Vorsprung ließen es die Döbelnerinnen im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung etwas ruhiger angehen. Von den verbleibenden fünf Begegnungen gewannen sie nur noch zwei. Allerdings reichte das auch, um am Ende mit einem komfortablen Vier-Punkte-Vorsprung durch das Ziel zu gehen.

Erfolgreichste Spielerin aufseiten der Gastgeberinnen war an diesem Tag einmal mehr Kerstin Seidel. Die DSV-Routinierin blieb sowohl in allen drei Einzeln als auch im Doppel gemeinsam mit Hanna Gräber ungeschlagen. (DA/jsc)

