Erfolgreicher MSV-Nachwuchs Bautzener Spieler sind mit fünf Meistertiteln der erfolgreichste Verein in Ostachsen.

Der Badminton-Nachwuchs MSV Bautzen bei der Ostsachsenmeisterschaft. © PR

Badminton. Mit fünf Meistertiteln sowie dreimal Silber und sieben 3. Plätzen waren die jungen Badmintonspieler aus Bautzen erfolgreichster Verein in Ostsachsen. Insgesamt reisten 13 Kinder/Jugendliche nach Zittau zu den Ostsachsenmeisterschaften. Den Meistertitel holte sich Cedric Domeier gegen sein Dauerrivalen aus Weißwasser in der AK u11. Das beste Spiel des Tages lieferten sich im Finale der AK u15 die Bautzener Vincent Richter und Leon Lemle. Den ersten Satz gewann Leon mit 21:12, mit dem gleichen Ergebnis setzte sich danach Vincent durch. Der dritte Satz war an Spannung kaum zu überbieten, wobei Vincent knapp mit 23:21 die Nase vorn hatte. Vincent und Leon ließen im Doppel nichts anbrennen und holten souverän den Titel. Paul Nickel und Philipp Kretzschmar wollten ihnen nicht nachstehen und spielten im Jungendoppel der AK u13 überzeugend den vierten Titel für Bautzen ein. Unerwartet kam der fünfte Titel für die Bautzener, diesen gewann nach guten Zusammenspiel im Mix der AK u15 Peter Franke und Paula Pilop. „Vize“ wurde Benjamin Domeier im Einzel der AK u17. Die AK u13 bei den Jungen wurde durch die Bautzener mitb-stimmt, obwohl der Titel nach Zittau ging, wurde dies mit Platz 2 durch Philipp Kretzschmar, Platz 3 durch Paul Nickel und Platz 5 durch Philipp Bendel untermauert.

Einen guten Einstand gaben Cora Dutschmann (8 Jahre) und Melinda Kretzschmar (9) bei den Mädchen in der AK u11. Beide verloren ihre Auftaktspiele knapp. Danach lief es von Spiel zu besser, und Cora konnte sogar ein Spiel für sich entscheiden. Am Ende sprang dabei für Cora der 5. Platz und für Melinda der 6. Platz heraus. Beide freuten sich dann auch über den dritten Platz im Doppel. Ebenfalls einen dritten Platz erspielte sich Paula Pilop im Mädcheneinzel in der AK u15. Über eine weitere Bronzemedaille freuten sich Philipp Bendel und der erst 9-jährige Cedric Domeier im Doppel der AK u13. Die beiden letzten Bronzemedaillen gingen im Mixed der AK u17 an Benjamin Domeier und Ashley Wendler und im Doppel der AK u19 an Gero Eisenhut und Benjamin Domeier.

zur Startseite