Finswimming Erfolgreicher Jahresstart Super Ausbeute im Vogtland: Döbelns Flossis räumen bei den Sachsenmeisterschaften in Plauen reichlich Edelmetall ab.

Ein Höhepunkt der Offenen Sachsenmeisterschaften in Plauen aus Döbelner Sicht: Anni Winkler, Josefine Neudorf-Blochwitz, Michelle Rasser und Neele Pilz freuen sich als Staffel über den Sachsenmeistertitel über 4 x 200m Flossenschwimmen. © privat

Im vogtländischen Plauen sind am Wochenende die Offenen Sachsenmeisterschaften im Finswimming ausgetragen worden. Am Start waren 181 Sportler aus 27 Vereinen Sachsens und Gastmannschaften aus anderen Bundesländern. Insgesamt elf Flossis vertraten dabei den Döbelner Tauchsport. Für diese war es der erste Test nach einer längeren Trainingsphase und alle hofften auf gute Ergebnisse.

Erfolgreichste Teilnehmerin von den Döbelner Mädchen war diesmal Neele Pilz mit drei Sachsenmeistertiteln über 50, 200 und 400m Flossenschwimmen. Michelle Rasser holte mit einem vierten Platz über 400m Flossenschwimmen ihr bestes Einzelergebnis.

Anni Winkler startete mit einer neuen Flosse und wollte allen zeigen, dass sie in den vergangenen Wochen gut trainiert hat. Anni wurde über 50m Flossenschwimmen und 50m Streckentauchen Sachsenmeisterin. Über 100 und 200m Flossenschwimmen erkämpfte sie sich den Vizemeistertitel.

Nach einem Trainingslager bei der Bundesjugendtrainerin an der Sportschule in Lindow in der vergangenen Woche wollte Josefine Neudorf-Blochwitz allen zeigen, dass sich diese Anstrengung gelohnt hat. Das gelang ihr auch überzeugend. Über die 400m-Strecken über und unter Wasser konnte Josefine ihre Bestzeiten erheblich steigern und sich über die Plätze zwei und drei freuen. Einen dritten Platz erreichte sie außerdem noch über 100m Streckentauchen. Als Krönung erkämpften die vier Döbelnerinnen mit der 4 x 200m Flossenschwimmstaffel den Sachsenmeistertitel.

Diesen guten Leistungen der Mädchen wollten natürlich die männlichen Sportler des Vereins nicht nachstehen, was auch gelang. Die beiden Neulinge Sandro und Enrico Muth konnten bei ihrem ersten Wettkampf überzeugen. Sandro wurde Vierter über die 100m Flossenschwimmen. Sein Bruder Enrico wurde über 100, 200 und 400m Flossenschwimmen Sechster. Felix Elenkow wurde Sachsenmeister über 400m Flossenschwimmen, dreimal Vizemeister über 50m Flossenschwimmen und 50 und 100m Streckentauchen. Pascal Stahn wurde über 50 und 200m Flossenschwimmen jeweils Siebter.

Den sehr guten Leistungen des Nachwuchses eiferten auch die die Mastersportler sehr überzeugend nach. Daniel Winkler erkämpfte siech über die 50m Streckentauchen den Mastertitel und über 50, 100 und 200m Flossenschwimmen jeweils den Vizemeistertitel. Helmut Mönch wurde über 400m Streckentauchen Meister und über die 100m Streckentauchen Zweiter. Der erfolgreichste Döbelner Master war diesmal Henrik Muth. Er erreichte bei acht Starts siebenmal den Meistertitel über 50 bis 800m Flossenschwimmen sowie die 50 und 100m Streckentauchen. Außerdem wurde er über 400m Streckentauchen Zweiter. Mit diesen sehr guten Platzierungen und den dabei erzielten Zeiten zeigte sich Trainer Frank Bautzmann sehr zufrieden, der zudem Fingerzeige erhielt, wie in den nächsten Wochen trainiert werden muss, um beim Wettkampf in Halle und den Süddeutschen Meisterschaften in Riesa ebenso erfolgreich abzuscheiden. (DA/bautz/dwe)

