Erfolgreiche Bestandsaufnahme

Beim 15. Wintersprinter Pokal im Finswimming starteten in Halle/Saale 193 Sportler aus 20 Vereinen Deutschlands sowie Gäste aus Tschechien. Der Döbelner Tauchsport war mit sieben Sportlern dabei.

Die jungen mittelsächsischen Sportlerinnen und Sportler steigerten ihre Leistungen von den Sachsenmeisterschaften im Januar zur Freude ihrer Trainer nochmals erheblich und zeigten damit, dass sie auf einem guten Weg zu den Deutschen Kindermeisterschaften im April in Chemnitz sind. Neue Bestzeiten erreichten Henriette Renner, Mia Grundmann, Jasmin Rasser und Jannis Renner. Die drei wettkampferfahreneren Sportler wollten den Jüngsten mit ihren Leistungen nicht nachstehen, was ihnen auch gelang. Anni Winkler erkämpfte zwei zweite Plätze über 100m und 200m Flossenschwimmen. Erstmals startete Anni über die 50m Streckentauchen ohne Flasche und erreichte einen guten vierten Platz. Josefine Neudorf-Blochwitz startete nach längerer Krankheit in diesem Jahr erstmals. So war die Wettkampf zu allererst eine Standortbestimmung für sie. Diese sollte auch recht gut ausfallen. Über 400m Flossenschwimmen wurde Josefine Zweite und über 400m Streckentauchen konnte sie sogar siegen. Felix Elenkow verbesserte seine Bestleistungen über 200m und 400m Flossenschwimmen erheblich und wurde über 400m Streckentauchen, die er erstmals absolvierte, guter Dritter.

In den nächsten Wochen stehen für die ältern Sportler Starts bei Weltcups an, bevor sie bei den Deutschen Jugendmeisterschaften antreten werden. Bis dahin gilt es, laut Coach Frank Bautzmann, die Trainingszeit intensiv zu nutzen. (DA/bautz)

zur Startseite