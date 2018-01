Erfolgreiche Weltcup-Premiere Das Ski-Event zieht die Massen an. Dresdens Oberbürgermeister spricht sich für eine Neuauflage aus.

Am Sonntag drängten sich Menschenmassen entlang der Piste. © Sven Ellger

Dresden. Am Sonntag ist der erste Dresdner Skiweltcup am Elbufer mit den Team-Sprints zu Ende gegangen. Die Veranstaltung am Sonntag war - genau wie die am Samstag - mit 3000 Zuschauern ausverkauft. Deutlich mehr Zuschauer - nach Veranstalterangaben ca. 12 500 - drängten sich bei herrlichem Sonnenschein entlang der Strecke und auf den angrenzenden Brücken.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert zog eine positive Bilanz des Wintersportwochenendes und sprach sich für eine Neuauflage im kommenden Jahr aus: „Vor allem freue ich mich, dass die Atmosphäre an der Strecke so großartig war und die Organisation des Events so reibungslos funktioniert hat. Aus den Erkenntnissen dieses Jahr werden wir hoffentlich 2019 eine noch bessere Veranstaltung machen.“

Auf Beschluss des Stadtrates hatte die Stadt 300 000 Euro für den Weltcup zur Verfügung gestellt. „Das war und ist gut angelegtes Geld. Die Bilder, die an diesem Wochenende aus Dresden in viele Länder übertragen wurden, sind eigentlich nicht in Euro zu messen“, sagte Hilbert am Sonntag. Erstmals soll die Dresden Marketing GmbH nun auch bei den Langlaufnationen Norwegen, Schweden und Finnland aktiv für die Stadt werben.

Links zum Thema Schweden und Italien siegen im Team-Sprint

Und wie geht es nun weiter mit dem Schnee am Elbufer? Die Strecke soll noch am Sonntag von 1200 Metern auf 800 Meter verkürzt werden. Der „überschüssige“ Schnee wird teilweise auf die verkürzte Strecke geschoben, teilweise auf die Elbwiesen zum Wegtauen. Da keine chemischen Zusatzstoffe verwendet wurden, ist das kein Problem.

Ab morgen wird die Strecke unter anderem dem Behinderten - und auch dem Schulsport zur Verfügung gestellt. (szo)

zur Startseite