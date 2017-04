Erfolgreiche Typisierungsaktion Mehr Menschen als erwartet haben sich am Sonnabend in Riesa als Knochenmarkspender registrieren lassen.

Das THW Riesa hatte dazu aufgerufen, sich als Knochenmark- und Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Insgesamt haben sich 181 Personen typisieren lassen.

Wer schon registriert war, half gerne mit einer Spende weiter.

Die Resonanz war riesig, freut sich Martin Werner vom THW Riesa. 181 potenzielle Lebensretter hat der Ortsverband am Sonnabend zu einer Typisierungsaktion zugunsten von Leukämie-Patienten begrüßen können. „Uns hat die hohe Teilnehmerzahl tief beeindruckt, zumal auch bereits registrierte Menschen den Weg zu uns gefunden haben und uns vor Ort unterstützten“, so Martin Werner. Der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende e.V. (VKS) konnte sich so beispielsweise über eine dreistellige Spendensumme freuen.

Der Verein hatte die Aktion des THW genauso unterstützt wie Familie Tränkner aus der Nähe von Belgern, deren fünfjähriger Sohn Robin an Leukämie erkrankt ist und zum Gesicht der Riesaer Typisierungsaktion wurde. Ziel der Aktion war es, durch einen Abstrich der Mundschleimhaut geeignete Blut- oder Knochenmarkspender zu finden. (SZ)

