Erfolgreiche Traditionen Die Hermsdorfer Schlossparkgesellschaft setzt auch 2018 auf bekannte Veranstaltungen und lädt am Sonnabend an die Parkquelle.

Auf Schloss Hermsdorf finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt. Organisiert werden sie unter anderem von der Schlossparkgesellschaft. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Hermsdorf. Ob märchenhaft im Schnee oder idyllisch zwischen Frühjahrsblühern gelegen: Das Schloss Hermsdorf der Großgemeinde ist immer einen Ausflug wert. Und sei es nur, um einen kleinen Spaziergang durch den Park zu unternehmen. Doch nicht nur das barocke Schloss selbst lockt jährlich tausende Besucher in die Ottendorfer Ortschaft. Es sind vor allem die Ehrenamtlichen, die mit ihren vielseitigen Veranstaltungen Besucher von nah und fern anlocken.

Einer der ehrenamtlichen Vereine, der sich um das kulturelle Leben in Hermsdorf kümmert, ist die Schlossparkgesellschaft. Deren Mitglieder blicken zufrieden auf das vergangene Jahr, konnten immerhin 3 300 Besucher zu ihren Veranstaltungen begrüßen. Dabei setzte die Schlossparkgesellschaft vor allem auf bekannte und traditionelle Veranstaltungen – wie zum Beispiel das Karfreitag-Konzert mit Joachim Schäfer und den Auftritt des Bergsteigerchors „Kurt Schlosser“ aus Dresden. Weitere Höhepunkte seien der Tag der Parks und Gärten, der Tag des Offenen Denkmals sowie die Rödertaler Schlössertour gewesen. „Der absolute Höhepunkt war jedoch der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende im Schloss, zu dem über 1 000 Besucher kamen“, teilt der Vorstand rund um Silke Baldauf mit. All diese Angebote seien aber nur durch die zahlreichen Helfer möglich gewesen, die tatkräftig bei den Vorbereitungen und am Veranstaltungstag selbst dabei waren.

„All das Erreichte hat uns gezeigt, dass es wirklich schön ist, vielen Menschen Freude zu bereiten. Ein freundlicher Blick, ein kleines Wort und ein leises ‚Danke, es war schön‘ der Besucher machen uns Mut, auch für 2018 wieder ein Programm zu organisieren, welches den vielfältigen Ansprüchen gerecht werden soll“, blicken die Vorstandsmitglieder der Schlossparkgesellschaft auf die kommenden zwölf Monate voraus. Und tatsächlich soll es auch sofort losgehen! Denn bereits an diesem Sonnabend, den 13. Januar, organisieren die Ehrenamtlichen wieder das Winterfeuer im Park. Nette Gespräche über die Ziele des neuen Jahres am Winterfeuer bei Bratwurst und Glühwein sollen dazu dienen, sich besser kennenzulernen, sich auszutauschen und über Zukunftspläne zu reden. Start ist 18 Uhr an der Parkquelle, Holzspenden sind wie immer willkommen, damit das Feuer auch schön lange brennt.

Neben dem Winterfeuer stehen auch der Tag der Parks und Gärten, der Tag des Offenen Denkmals sowie die zwölfte Schlössertour als Termine fest. Das Karfreitag-Konzert findet am 30. März, 15 Uhr, im Barocksaal statt. Das Jahreskonzert des Cunnersdorfer Männerchores ist für Ende September geplant. Anfang März wird es einen Lichtbildervortrag und Anfang April einen Trödelmarkt vor und im Schloss geben. Beendet wird das Jahr mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Zudem möchte die Schlossparkgesellschaft auch 2018 die Einwohner wieder zu einem „Putzen im Park“ aufrufen. Ganz traditionell eben. Aber eben auch erfolgreich.

