Erfolgreiche Tipperfamilie

Region 2016/17“ heißt Felix Matheus (vorn links). Er führt die Rangliste des DA-Fußball-Tipps – mit freundlicher Unterstützung von Intersport Schmidt und dem WelWel Döbeln – gemeinsam mit Uwe Borschan aus Leisnig an, hat sich aber im Stechen durchgesetzt. Bei der Tipperfete am Dienstagabend auf dem Sportplatz Neudorf ist erstmals auch ein Sieger im Teamwettbewerb gekürt worden. Dieser Pokal geht an „Im Herzen vereint“. Hinter diesem Teamnamen verbergen sich die Eltern von Felix, Birgit und Gerd Matheus, sowie seine Schwester Franziska. Im gemütlichen Teil des Abends wurde über die Saison, aber auch die anstehenden internationalen Turniere gesprochen.

