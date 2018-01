Erfolgreiche Skiweltcup-Premiere. Und nun? Die ausverkaufte Sportveranstaltung hat tausende Langlauffans begeistert. Die Chancen für eine Neuauflage stehen gut.

Noch nie zuvor waren so viele Dresdner der Skilanglaufelite so nah. Bis 2022 soll der Weltcup nun jährlich am Elbufer stattfinden. © Sven Ellger

Zum ersten Dresdner Skiweltcup sind am Wochenende mehr als 25 000 Schaulustige an die Elbe gekommen – etwa 6000 im ausverkauften Stadion und weitere 20 000 im kostenlosen Bereich vor dem Hotel Bellevue. Die SZ analysiert, wie die teilweise umstrittene Veranstaltung abgelaufen ist und wie es mit dem Skiweltcup in Dresden weitergeht.

Stimmung: Begeisterung trotz eisiger Temperaturen

Der Wettkampfbeginn zwischen 9 und 10 Uhr ist nichts für Langschläfer. Trotzdem sind die Tribünen auf dem Filmnächteareal an beiden Vormittagen schon vor dem Start fast komplett gefüllt. Im kostenlosen Winterdorf am Hotel Bellevue ist vormittags noch Luft und ein Platz mit direktem Blick auf die Strecke zu ergattern. Gegen Mittag wird es an beiden Tagen voll. Die Besucher stehen dann auch auf Steintreppen, kleinen Mauern und sogar auf einem historischen Brunnen dicht gedrängt, um die Athleten optimal sehen zu können. Mit Tausenden Fähnchen und Rasseln unterstützen sie die Sportler beim Wettkampf. Auffällig ist, dass sehr viele Familien mit Kindern auf dem Gelände unterwegs sind. Außerdem sind Gäste aus ganz Sachsen da, darunter aus Chemnitz, der Lausitz und dem Zittauer Gebirge. Im Stadion sorgt eine Gruppe von rund 20 Schweden für Stimmung. Die Sportler äußern sich zufrieden über die Atmosphäre und die einmalige Kulisse, vor der sie laufen.

Schnee: Fehlendes Weiß fordert unerwartete Umplanungen

Weil ein Zehntel der benötigten Schneemasse vergangene Woche weggeschmolzen ist, haben die Organisatoren die Strecke kurzerhand von 1,4 auf 1,2 Kilometer verkürzt. Für Renndirektor Pierre Mignerey vom internationalen Skiverband FIS ist das an sich kein großes Problem, da die Bedingungen für die Sportler trotzdem gut sind. Allerdings: „Ein kleines bisschen kurz ist es schon, weil die Sportler nur knapp zwei Minuten unterwegs sind. In Zukunft sollte es etwas länger sein“, sagt er. Weil jedes Gramm Schnee für die Strecke benötigt wird, gibt es auch Einschnitte an anderer Stelle. Eigentlich sollten die kleinsten Besucher in der „Skitty World“ neben dem Glockenspielpavillon an den Skilanglauf herangeführt werden. Wettkampfchef Georg Zipfel hat sich diesen Mini-Parcours für Kinder schon vor Jahren ausgedacht und bietet ihn im Winter im Europapark Rust an. Aber ohne Schnee kein Parcours. Als Ersatz bietet der Skiverband Sachsen eine Biathlon-Laseranlage an, die sich sehr großer Beliebtheit erfreut.

Sicherheit: Reibungslose Abläufe aber verstopfte Brücke

Der Zugang zum Stadionbereich sowie zum Winterdorf läuft problemlos. Nur sporadisch kontrollieren Sicherheitsleute Rucksäcke. Die Augustusbrücke, deren eine Seite komplett Baustelle ist, entpuppt sich als Nadelöhr. Der ursprüngliche Plan, dass Passanten hier nicht stehenbleiben dürfen, wird Sonnabendmittag verworfen. Zu groß sind der Andrang und die Neugier der Passanten. Wer mit Fahrrad oder Kinderwagen unterwegs ist, kommt stellenweise nur noch schwer durch. Die meisten Besucher bleiben trotzdem entspannt.

Links zum Thema Schweden und Italien siegen im Team-Sprint

Kritische Stimmen: Demonstrationen gegen Kunstschnee in der Stadt

Gut 15 Mitglieder der „Grüne Jugend Dresden“ sowie eine Gruppe junger Leute haben am Sonnabend auf der Augustusbrücke demonstriert. Im Festgelände will der Veranstalter die Jugendlichen nicht – wegen der Fernsehbilder. Die Demonstranten kritisieren, dass eigens hergestellter Kunstschnee sowie herangefahrener Naturschnee notwendig sind, und verweisen auf die Erderwärmung. Ähnliche Kritik gab es bereits in den vergangenen Wochen.

Zukunft: Stadt steht hinter den Organisatoren und begrüßt Neuauflage

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) bezeichnet die Kritik am Weltcup als „klein karierte Diskussion, ohne sich mit den Inhalten zu beschäftigen“. Die 300 000 Euro der Stadt seien gut angelegt – 120 Journalisten waren vor Ort, das norwegische, schwedische und russische Fernsehen hat live berichtet. In Skandinavien soll nun künftig erstmals touristisch für Dresden geworben werden. „300 000 Euro kostet uns übrigens eine zehntägige Plakatkampagne in deutschen Großstädten. Der Skiweltcup ist super angelegtes Geld“, so Hilbert. Er und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) sind für eine Neuauflage und wollen im Doppelhaushalt 2019/20 wieder Geld bereitstellen – wenn der Stadtrat zustimmt.

zur Startseite