Erfolgreiche Saison unterm Hammer Die Lausitzer Füchse aus Weißwasser machen die abgelaufene Spielzeit zu Geld. Ab Donnerstag können die Originaltrikots der Spieler ersteigert werden.

Die Lausitzer Füchse bieten ihre Trikots zum Verkauf an. © Robert Michael

Die eben abgelaufene Eishockeysaison war für die Lausitzer Füchse so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Nun macht der Club die gute Laune, die Power und einige Erinnerungen an den guten Tabellenplatz zu Geld: Ab diesem Donnerstag haben Fans und Sammler via Internet die Chance, Originaltrikots der Spieler aus der Erfolgssaison zu ersteigern.

Erstmalig wird dieses Mal nicht ein kompletter Satz von Heim- oder Auswärtstrikots versteigert, sondern eine Mischung aus beiden Trikotsätzen. Wie das funktioniert, erklärt Andreas Friebel: „Jeder Spieler konnte nach der Saison entscheiden, welches Trikot er mit nach Hause nehmen wollte. Das andere Jersey hat er unterschrieben und geht nun in die Ebay-Auktion“, so der Füchse-Sprecher.

Die Versteigerungen beginnen zeitversetzt und laufen bis zum Osterwochenende. Der Link zu den Auktionen ist auf der Club-Homepage zu finden. (SZ/sdt)

www.lausitzer-fuechse.de

