Erfolgreiche Saison in Boxberg Fast 6 000 Gäste sind 2016 in Herbergen der Gemeinde begrüßt worden. Am Bärwalder See sind aber viel mehr gewesen.

Radfahrer und Skater sind gerne am Bärwalder See unterwegs, wie hier am Klittener Ufer. Das zeigt sich auch in den Gästezahlen, welche die Gemeinde nun bekannt gegeben hat. Fast dreißig Prozent mehr Ankünfte sind zwischen Januar und Juli gezählt worden. © André Schulze

Zufrieden zeigt sich Boxbergs Bürgermeister Achim Junker (CDU). In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates verliest er Zahlen, wie viele Gäste in diesem Sommer in Boxberg gewesen sind. „Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Juli verzeichneten die elf statistisch erfassten Beherbergungseinrichtungen und Campingplätze unserer Gemeinde 5 848 Gästeankünfte“, sagt er. „Das ist eine Steigerung von 29,3 Prozent zum Vorjahr.“ Da sind laut Statistischem Landesamt des Freistaates Sachsen 4 524 Besucher nach Boxberg gekommen. 2014 sind es 2 723 gewesen.

Die Zahl der Übernachtungen ist ebenfalls gestiegen, erklärt der Bürgermeister. 18 589 sind in dieser Saison gezählt worden. Im Vorjahr sind es 12 609 gewesen, 2014 lediglich 8 107. Außerdem bleiben die Gäste mittlerweile länger. „Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Juli von 2,8 auf 3,2 Tage“, sagt Achim Junker. 2014 sind die Gäste im Durchschnitt drei Tage geblieben.

Die Anzahl der Betten hat sich zum Vorjahr nicht verändert. Wie 2015 hat es zum 31. Juli in Boxberg 256 Gästebetten gegeben. 2014 sind es 176 gewesen. Statistisch erfasst werden durch das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen alle Herbergen und Campingplätze, die mehr als zehn Betten anbieten. „Die inoffizielle Zahl der Ankünfte, Übernachtungen und Gästebetten liegt sicher höher“, sagt Achim Junker.

Offizielle Zahlen gibt es auch zum Tourismusinfozentrum am Bärwalder See. Seitdem das am 6. Juni 2014 eröffnet worden ist, haben 30 027 in- und ausländische Gäste dieses besucht und sich dort über Boxberg informiert. In dieser Saison seien bis zum 3. Oktober 7 836 Besucher vor Ort über touristische Angebote der Gemeinde, der Oberlausitz und des Lausitzer Seenlandes informiert worden. Das sind einige weniger als in der gesamten Saison in den Vorjahren. So haben die Mitarbeiter 2015 immerhin 11 756 Gäste gezählt und im Jahr zuvor 10 435 Besucher. „In der Statistik nicht erfast sind alle Telefonate und die Bearbeitung von elektronischen und postalischen Anfragen“, sagt Achim Junker. Bis zum 31. Oktober sei das Team des Tourismusinformationszentrums noch jeweils Mittwoch bis Sonntag sowie am Reformationstag vor Ort für Besucher ansprechbar. Danach geht es in die Winterpause, bis am 1. April 2017 die neue Saison beginnt. Ab dann steht das Team wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten parat.

Am Reformationstag, dem 31. Oktober, endet auch die diesjährige Wassersportsaison. Deren Bedingungen am Bärwalder See sollen sich in der kommenden Saison weiter verbessern. So sollen zum Beispiel neue Wasserliegeplätze am Klittener Hafen entstehen und ein Mehrzweckgebäude auf dem kleinen Ponton dort errichtet werden. Dazu hat es bereits ein Gespräch gegeben, eine sogenannte Bauanlaufberatung. „Gemeinsames Ziel ist es, dass die neuen Anlagen in der nächsten Saison genutzt werden können“, erklärt Roman Krautz. Er ist bei der Gemeindeverwaltung für Belange rund um den Bärwalder See und Wirtschaftsförderung zuständig.

„Frühestens ab dem 1. März 2017 können wir den Liegeplatzbewerbern auf der Warteliste eine Information zukommen lassen, wann konkret eine Berücksichtigung für die Wassersportsaison 2017 erfolgen kann.“ Weiterhin werden aber Anfragen entgegengenommen, wenn sich jemand auf einen Platz bewerben möchte. Der Antrag muss elektronisch über ein Formular auf der Internetseite zum Bärwalder See eingereicht werden. Außerdem wird es noch mal Einschränkungen am See geben. Vom 27. bis 29. Oktober findet die 19. Internationale ADMV-Lausitz-Rallye statt, diesmal auch am Bärwalder See. Hafenmeister Gerhard Stübner weist darauf hin, dass der Sicherheit wegen am 29. Oktober keine Boote im Bereich des Klittener Hafens ein- und ausgelassen werden dürfen.

Unterdessen muss auch die Skaterbahn repariert werden. Diese ist im Vorjahr bei einem Festival beschädigt worden. Die Veranstalter haben versprochen, die Schäden zu beseitigen und die Bahn komplett neu zu asphaltieren. Bisher ist das noch nicht passiert. Der Auftrag sei ausgelöst, sagt Veranstalter Andreas Malkotsis. Und soll bis Ende Oktober erledigt werden. Momentan habe die Firma viele Aufträge, weshalb sich der Termin mehrfach verschoben hat.

Wie es in der kommenden Saison mit dem Kitesurfen weitergeht, muss sich noch zeigen. Der Hickhack zieht sich seit einigen Monaten hin. Erst hat die Landesdirektion dem Antrag stattgegeben – unter gewissen Auflagen. Dagegen hat Boxberg Widerspruch eingelegt, zumal das Kitesurfen lediglich bis zum Ende dieses Jahres erlaubt worden ist. Dieser Widerspruch ist abgelehnt worden. Dadurch bleibe der Gemeinde nichts anderes übrig, als beim Verwaltungsgericht Dresden zu klagen, sagt Roman Krautz im Gemeinderat. Der entsprechende Antrag ist am 29. September eingereicht worden. Die Gemeinde will weiter ums Kitesurfen kämpfen.

