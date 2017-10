Erfolgreiche Sagensammlung Das Interesse an den Büchern ist groß. Es gibt bereits einen Nachdruck. Und noch mehr ist in Planung.

Im März präsentierte unter anderem Thomas Kühn als August der Starke die erste Sagensammlung Mittelsachsens auf der Rochsburg bei Lunzenau. © Dietmar Thomas

Die ersten 1 000 Exemplare der Sagensammlung Mittelsachsens sind verteilt. Und das, ob wohl die zwei Bände „Sagenhaftes Mittelsachsen“ erst im März vorgestellt worden sind. Ab dem 4. November beginnt nun die Verteilung des Nachdruckes, erneut auf der Rochsburg bei Lunzenau. Anlass ist dort die Eröffnung einer Wanderausstellung zur Sammlung. „Das Projekt hat einen unheimlichen Zuspruch erfahren. Denn es wird nicht nur von denjenigen nachgefragt, die weggezogen sind, sondern auch von denjenigen, die sich mit der Region verbunden fühlen“, so Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU). Die ersten 1 000 Exemplare sind unter anderem an die Kommunen verteilt worden, wie Dr. Brunhilde Becker von der Waldheimer Kulturwerkstatt informiert. Unter ihrer Leitung ist die Sammlung, die rund 200 Sagen enthält, entstanden. Im Nachdruck seien noch einmal 1 500 Exemplare angefertigt worden, so Becker.

Die Ausstellung auf der Rochsburg, die am 4. November eröffnet wird, gewährt noch einmal einen anderen Blick auf die Sagen. Auf insgesamt 16 Schautafeln werden die Erzählungen vom Döbelner Lößhügelland über das Rochlitzer Land bis hin zum Osterzgebirge vorgestellt. „Die Schau bringt bis zum 12. Januar 2018 die Besonderheiten und Reize des Landkreises zum Ausdruck“, erklärte Referatsleiter Hartmut Schneider vom Landratsamt. Ziel sei es, dass die Schau durch den Kreis tourt. Vorbereitende Gespräche dazu gebe es bereits.

Einfließen wird die Sammlung zukünftig auch in den Unterricht. Dafür gibt es noch in diesem Jahr zwei Workshops für Lehrer. Diese sind auf Anregung des Landkreises in den Weiterbildungskatalog der Sächsischen Bildungsagentur Chemnitz aufgenommen worden. „Für beide Termine haben sich 15 Lehrer angemeldet. Platz war für 20. Aber wir waren geplättet angesichts der Größenordnung der Anmeldungen“, sagt Dr. Brunhilde Becker. Sie und Autorin Sylvia Eggert werden die Workshops durchführen, den Lehrern die Sammlung sowie das Projekt an sich vorstellen und mit den Lehrkräften besprechen, wie der Stoff in den Unterricht einfließen kann.

Doch selbst damit ist das Spektrum Sagensammlung noch nicht abgeschlossen. Laut Cornelia Kluge, Sprecherin des Landratsamtes Mittelsachsen, befindet sich eine Internetseite „Sagenhaftes Mittelsachsen“ im Aufbau. „Sie wird voraussichtlich Ende November freigeschaltet“, so Kluge weiter.

Knapp ein dreiviertel Jahr hat das Projektteam um Brunhilde Becker an der Sagensammlung gearbeitet. Aus über 500 haben sie fast 200 ausgewählt, die in die zwei Bände aufgenommen worden sind. Intention dabei war es, den gesamten Landkreis abzudecken, und das, obwohl aus manchen Regionen nur wenige Sagen bekannt sind, aus anderen hingegen sehr viele. Der Sammlung vorausgegangen ist ein Kulturlandschaftsplan, den die Technische Universität Dresden entwickelt hat. Dieser gliedert den Kreis in fünf verschiedene Kulturlandschaften.

Rund 43 000 Euro hat die Erstellung der Sagensammlung von der Idee bis zum Druck gekostet. Gut 31 000 Euro Unterstützung gab es in Form von Fördergeld vom Freistaat. Ausgangspunkt war die Richtlinie zur Förderung der Regionalentwicklung des Innenministeriums. Aufgrund der Förderung darf die Sagensammlung auch nicht verkauft werden. Der Kreis behält sich eine Schutzgebühr von zehn Euro für beide Bände vor. (DA/mf/sol)

