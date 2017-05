Fußball – Landesklassen Erfolgreiche Nachbarschaftshilfe Clemens Eichler hat bei den A-Junioren des Döbelner SC gehalten. Normalerweise macht er das bei den Handballern.

Der Neudorf/Döbelner Handball-Keeper Clemens Eichler hilft den A-Junioren des Döbelner SC aus. © André Braun

Eine Woche zuvor stand er noch in der Sachsenliga der Handballer zwischen den Pfosten gestanden und mit seiner A-Jugend den HSV Weinböhla mit einer 34:33-Niederlage nach Hause geschickt. Als eine Woche später DSC-A-Jugend-Coach Holger Schmidt bei ihm anrief und nachfragte, ob er den verletzten DSC-Torhüter vertreten kann, musste Eichler, der früher Fuß- und Handball spielte, nicht lange überlegen. „Ich habe ja schon zwei Jahre im großen Tor gestanden, da war das kein Problem“, sagte er dem Döbelner Anzeiger und fügte an: „Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht.“ Und so wird Clemens Eichler für den Rest der Saison weiter „Nachbarschaftshilfe“ leisten, ehe er sich mit Sachsenligist HSG Neudorf/Döbeln auf die neue Handballsaison vorbereitet, denn Handball soll auch weiter die Nummer eins beim noch 17-Jährigen bleiben.

Im Spiel gegen Germania Mittweida begannen die Döbelner A-Junioren mit dem Willen, die schlechten Ergebnisse der vergangenen Spiele korrigieren zu wollen. Es wurde druckvoll und konzentriert nach vorn gespielt und nach 15 Minuten durch Carlos Richter die Führung erzielt. Das Tempo blieb hoch und bis zur 24. Minute erhöhten Eric Pohl und Amidu Dadi auf 3:0. Die zweite Halbzeit gehörte dann mehr den Gästen, auch weil die Gastgeber sich bereits sicher wähnten. Doch individuelle Fehler des Gastgebers brachten Mittweidaer nochmals auf 3:2 heran, auch weil Carlos Richter nach einem Zweikampf im Mittelfeld zur Verwunderung der Döbelner die Rote Karte gesehen hatte. Der Schlusspfiff kam dann aber noch rechtzeitig, sodass sich die Spieler des der Döbelner über einen Heimsieg freuen konnten.

In einem intensiv geführten C-Juniorenspiel, in dem beide Mannschaften den Sieg wollten, konnten die Jungs des Döbelner SC bei der SpG Krostitz/Löbnitz gleich ein Zeichen setzen. Bereits in der fünften Minute scheiterte Hans Stiller am großartig reagierenden Torhüter der Gastgeber. Danach traf die Elf des Döbelner SC auf eine starke Gegenwehr der Hausherren. Das Spiel fand in dieser Phase des Spiels hauptsächlich zwischen den Strafräumen statt. Gegen Ende der ersten Hälfte fand eine scharf hereingetretene Ecke von Theo Simon zwar keinen Mitspieler, jedoch konnte ein Abwehrspieler der Krostitzer diesen Ball nur noch ins eigene Tor klären. Nach einigen Anmerkungen und Hinweisen in der Halbzeitansprache und kleinen Veränderungen in der Formation spielten die Döbelner Jungs nun zielstrebiger. Zehn Minuten nach der Pause erhöhte Pascal Morgner durch einen satten Schuss auf 0:2. Wenig später nutzte Simon einen Fehler in der Abwehr der Spielgemeinschaft zum 0:3 und 120 Sekunden später schloss Kenny Pittroff einen schönen Angriff zum vorentscheidenden 0:4-Endstand ab. (DA/dsc/dwe)

