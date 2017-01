Erfolgreiche Musikschülerinnen

Zwei Schülerinnen der Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz kehrten mit ersten Preisen und einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb vom Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ zurück. In der Kategorie „Klavier solo“ erhielt Maria Litsoukov aus der Klasse von Daniel Heyne die Höchstpunktzahl von 25. Die 16-jährige Alma-Elisabeth Stoye, die von Giljin Kirchhefer unterrichtet wird, war in zwei Sparten erfolgreich. In „Klavier solo“ erreichte sie 23 Punkte, und in der Kategorie „Neue Musik“, die vergangenen Sonnabend in der Bannewitzer Musikschule über die Bühne ging, erhielt sie für ihr Vorspiel auf Klavier und Gambe 24 Punkte. „Das freut uns sehr“, sagt Musikschulleiterin Irmela Werner, die bedauert, dass vier Schüler ihre Teilnahme am Wettbewerb krankheitsbedingt absagen mussten. (SZ/th)

zur Startseite