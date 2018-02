Erfolgreiche Musikschüler Auch beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ schnitten die Musikschüler aus der Region super ab.

„Eine absolute Erfolgsmeldung“ – Musikschul-Leiterin Margot Berthold. © DA-Archiv/André Braun

Döbeln/Mittweida/Leipzig. Eine „absolute Erfolgsmeldung vom Akkordeon-Musik-Preis-Landeswettbewerb am Wochenende in Leipzig“ kann Margot Berthold, Leiterin der Musikschule Mittelsachsen der Mittelsächsischen Kultur gGmbH, verkünden: „Von acht Startern unserer Schule konnten sich acht für den Bundeswettbewerb qualifizieren.“ Schülerin Sophie Fischer erreichte sogar die Höchstpunktzahl des Wettbewerbs: 46,7 von 50 möglichen Punkten.

Und auch beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der am Wochenende in Mittweida ausgetragen und von der Musikschule betreut wurde, schnitten die Musikschüler aus der Region super ab. Denn die Jungen und Mädchen heimsten reihenweise erste und zweite Preise ein. 17 Schüler konnten sich sogar für den Landeswettbewerb qualifizieren, darunter Inga-Sophie und Johannes-Christopher Lehle sowie Lara-Sofie Berger und Philipp Hoffmann aus Döbeln. „Wir können richtig beeindrucken mit diesen Ergebnissen. Und wir sind stolz auf das Ausbildungs-Niveau an der Musikschule Mittelsachsen mit einem so engagierten Kollegium “, meint Margot Berthold. (DA/sol)

zur Startseite