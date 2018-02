Erfolgreiche Mathe-Asse

Die dritte Stufe im Landeswettbewerb der 57. Mathematik-Olympiade fand am Görlitzer Joliot-Curie-Gymnasium statt. © dpa

Löbau. Der Landeswettbewerb der Mathematik-Olympiade ist diese Woche in Görlitz ausgetragen worden. Unter den Teilnehmern waren auch Schüler vom Löbauer Geschwister-Scholl-Gymnasium, wie die Schule bestätigt. Die dritte Stufe im Landeswettbewerb der 57. Mathematik-Olympiade fand am Görlitzer Joliot-Curie-Gymnasium statt. Aus den Klassenstufen sechs bis acht kamen die 90 Teilnehmer.

Vom Löbauer Gymnasium waren drei dabei, sie hatten sich bei der Regionalrunde für den Landeswettbewerb qualifiziert. Die Ergebnisse im Einzelnen sind noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. In der Regionalstelle Bautzen der Sächsischen Bildungsagentur ist man jedoch mit den Ergebnissen der Mathe-Olympiade sehr zufrieden. In der Klassenstufe sechs gab es beispielsweise drei erste Preise, in den Klassenstufen sieben und acht jeweils zwei. Neben den zweiten und dritten Plätzen wurden zahlreiche Anerkennungen vergeben. Sehr zufrieden ist man in der Regionalstelle zudem mit der Organisation des Wettbewerbs. Alles sei bestens vom Curie-Gymnasium vorbereitet gewesen, die Olympiade sei störungsfrei verlaufen. (SZ/mk/rok)

zur Startseite