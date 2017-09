Erfolgreiche Jugendfeuerwehr Der Königsteiner Nachwuchs triumphiert in Ruppendorf. Nicht nur praktische Übungen waren gefragt.

Beim sportlichen Teamtag der Jugendfeuerwehren des Landkreises belegte das Team aus Königstein Platz eins vor den Vorjahressiegern aus Ruppendorf. Sie waren auch Ausrichter des Wettbewerbs. Bei einem Orientierungslauf mussten Aufgaben an elf Stationen bewältigt werden: Es gab Fragestationen zu den Themen Feuerwehr und Comic, Schlauchbootzeitfahren und ein Darts-Werfen auf eine große Wand mit Luftballons. Mit einem Hubsteiger der Feuerwehr Dippoldiswalde sind die Kinder 20 Meter in die Höhe gefahren und mussten von dort aus die Entfernung zu drei Zielen schätzen. Es gab Schlauchkegeln und einen Geschicklichkeitstest. 30 Mannschaften mit mehr als 300 Kindern und Jugendlichen waren angetreten. „Aus der Sicht des Organisationsteams war es eine gelungene Veranstaltung mit gut gelaunten Kindern. Die lange Vorbereitungszeit hat sich gelohnt“, so Martina Glänzer, Jugendwart der Feuerwehr Ruppendorf. (SZ/aeh)

