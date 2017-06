Erfolgreiche Doppelbelastung Der VFL Riesa ist von den Mitteldeutschen Meisterschaften und den Landesjugendspielen mit Medaillen zurückgekehrt.

Mit vier Judokas war der VFL Riesa am Wochenende bei der Mitteldeutschen Einzelmeisterschaft in Schmölln am Start. Shenna Nitsche ging dabei wie gewohnt konzentriert auf die Matte und beendete bis zum Finale alle Kämpfe als Siegerin. Dort lief sie durch eine Unachtsamkeit in einen Konter und wurde Vizemeisterin.

Gleiches gelang Patrick Friedrich. Mit kämpferischem Einsatz und Willen konnte den Kampf um Gold im Finale lange offen halten und sicherte sich Silber. Tjard Friedrich Eichler gewann die ersten Kämpfe, ehe er im Einzug um das Finale unterlag. Im „ Kleinen Finale“ zeigte Tjard nochmals sein Können und holte Bronze. Max Schildbach wurde Siebter.

Bei den Landesjugendspielen in Dresden waren die VFL-Kämpfer ebenfalls sehr erfolgreich. Das Besondere an diesem Wettkampf ist, dass es zusätzlich zum Judowettkampf noch einen Vierkampf im Bereich der Athletik gibt.

Max Morlock gewann alle Kämpfe in seiner Startklasse und sicherte sich Gold. Auch den Athletikwettkampf gewann er souverän. Ebenfalls im Finale stand Shenna Nitsche, die sich Gold im Judo und auch im Athletikwettkampf sicherte. Die dritte Goldmedaille in beiden Wettkämpfen konnte sich Leif Bräuning erkämpfen. Zudem komplettierte Jonas Gödikmeier im Judo- bzw. Athletikwettkampf mit der Bronzemedaille das gute Abschneiden des VFL Riesa.

Die größte Überraschung schaffte Antonia Ulbrich. In einem sehr starken Starterfeld in ihrer Gewichtsklasse gewann sie die Bronzemedaille im Athletikmehrkampf und belegte Platz fünf im Judowettbewerb.

Die Trainer des VFL Riesa sind mit den gezeigten Leistungen des ersten Sporthalbjahres 2017 sehr zufrieden. Damit zählt der VFL Riesa durchaus zur erweiterten Spitze im mitteldeutschen Raum. (SM)

zur Startseite