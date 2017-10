Erfolgreiche Aufholjagd Bei Fortuna Dresden gelingt den Schiebockerinnen nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden.

FFC-Torhüterin Svantje Hagemann wehrt hier einen Angriff von BFV-Stürmerin Adela Kutifelova ab. Juliane Jonas (rechts/FFC) braucht nicht mehr einzugreifen. © Bodo Hering

Fußball-Regionalliga Frauen. Der Bischofswerdaer FV 08 gastierte zum Derby in der Frauenfußball-Regionalliga Nordost beim 1. FFC Fortuna Dresden. Dabei standen sich Platz acht (FFC) und neun (BFV) gegenüber. Beide Mannschaften waren eher schlecht in die neue Saison gestartet – wobei man das beim BFV 08 relativieren muss, denn schließlich ist die Mannschaft erst aufgestiegen und gerade dabei, in der höheren Spielklasse Fuß zu fassen.

Das Spiel endete letztlich mit einem 2:2-Unentschieden. Der BFV 08 lag allerdings schon mit zwei Toren zurück, startete aber eine grandiose Aufholjagd. Am Ende wäre sogar ein Sieg gerechtfertigt gewesen. BFV-Trainer Tino Gottlöber meinte nach dem Spiel: „Die erste Halbzeit war spielerisch schwach und unser Respekt vorm Gegner einfach zu groß. Das änderte sich in der zweiten Hälfte und so kamen zwei gut herausgespielte Tore zustande. Ein Lob für die Mannschaft, so ist sie auf einem guten Weg!“

Der Auftritt des 1. FFC Fortuna Dresden war allerdings wenig überzeugend. Aus dem Spiel heraus waren die Dresdnerinnen nicht in der Lage, Tore zu machen. Dafür mussten zwei Geschenke herhalten, die ihnen vom BFV geliefert wurden. Die erste Viertelstunde gehörte klar dem 1. FFC. Die Dresdnerinnen versuchten, ein schnelles Tor zu machen, was ihnen in der fünften Minute dann auch tatsächlich gelang. Nach einem Abwehrfehler des BFV und einer unglücklichen Aktion der Schiebocker Torhüterin Lisa Neitsch gab es einen Strafstoß, den Carolin Kieper zum 1:0 verwandelte.

So nach und nach fand der BFV aber ins Spiel. Allerdings fehlte es in der ersten Hälfte am Biss. Die Angriffe waren zu zögerlich, es wurde einfach zu brav Fußball gespielt. Auch gab es eine Reihe von Zuordnungsproblemen und unpräzisen Pässen, die dem Gegner in die Karten spielten. Auffällig war auch, dass den Abschlüssen die letzte Konsequenz fehlte. Auf der anderen Seite vermochte es der 1. FFC als Regionalliga-Oldie mit spielerischen Mitteln nicht, zum Torerfolg zu kommen. So ging die erste Hälfte dahin und mit einem für den 1. FFC glücklichen 1:0 ging es in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit spielte der BFV deutlich selbstbewusster. Die Gäste waren nun mutiger und die Angriffe hatten schon deutlich mehr Qualität. Der Zug nach vorn wurde allerdings in der 50. Minute durch den zweiten Treffer für den 1. FFC ausgebremst. Wieder ging dem Tor ein Fehler des BFV voraus, denn Mittelfeldspielerin Emma Schmidt spielte einen Rückpass genau vor die Füße von Carolin-Sophie Härling – und der FFC-Kapitän nahm das Geschenk natürlich dankbar an (2:0).

In den letzten 30 Minuten war der BFV aber klar der Chef im Ring. Nun gab es richtig gute Angriffsszenen und in dieser Phase des Spiels war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor für Schiebock fallen würde. Das hochverdiente 2:1 kam dann in der 65. Minute, als Christiane Zippack einen Alleingang und startete und aus 20 Metern mit einem straffen Schuss abschloss. In der 75. Minute verwertete Emily Laura Beyer eine gute Vorlage von Katharina Zippack zum vielumjubelten 2:2. Auch wenn das dritte Tor zum Greifen nahe war, blieb dem BFV der eigentlich verdiente Sieg bis zum Abpfiff verwehrt. So holten beide Mannschaften je einen Punkt.

Für den Bischofswerdaer FV 08 spielten: Lisa Neitsch; Christiane Zippack, Katharina Zippack, Šarka Brazdova, Sarah Kasper, Sophie Zenker (61. Leonie Gries), Emma Schmidt, Katharina Kögler, Adela Kutifelova, Nadine Rinke (71. Emily Laura Beyer), Sarah Jürß (90. Elora-Dana Anders) und Marie-Luise Petasch.

