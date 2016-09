Erfolgreich in Schieflage Matthias Dolderer wird beim Air Race auf dem Lausitzring für Rang zwei bejubelt. Dabei hatte er dort mal Zukunftsängste.

Matthias Dolderer zieht vor der Tribüne des Lausitzrings seine Bahn. Die Fans gaben dem deutschen Piloten das Gefühl, ein Heimspiel zu haben.

Matthias Dolderer nimmt die Sektdusche für den Air-Race-Sieger Matt Hall wörtlich und schiebt dem Australier die Flasche in den Kragen.

Was für ein Kontrastprogramm: Laut Flugplan starteten und landeten am Wochenende 100 Flugzeuge auf dem Flughafen Dresden International. Gut 60 Kilometer weiter nördlich von Klotzsche gab es zur gleichen Zeit 159 Starts und Landungen. Der Lausitzring wandelte sich zum Flugplatz, machte Dresden Konkurrenz.

Natürlich hinkt der Vergleich. In Brandenburg röhrten winzige Maschinen durch die Luft, verglichen mit Passagierfliegern. Dafür zogen die Kunstflieger mehr Massen an. Mehr als 50 000 kamen am Wochenende zum Red Bull Air Race, das nach 2010 zum zweiten Mal Station auf dem Lausitzring machte.

Die erste große Überraschung gab es im Qualifying: Der Älteste im Feld der 14 Piloten in der Master Class lieferte gute Argumente zur Senioren-Debatte, was im Alter noch alles möglich sein kann. Der 60-jährige Nigel Lamb gewann nicht nur das erste Zeitrennen. Der Brite flog sogar allen davon. In einer Sportart, in der nach Regeländerungen und technischen Normierungen das Feld stärker zusammenrückt, führte der Weltmeister von 2014 mit 1,3 Sekunden. „Ich glaube nicht, dass ich es heute hätte besser machen können“, meinte der in Rhodesien geborene Luftwaffen-Pilot. „Manchmal passt es eben.“ Es war sein erster Qualifying-Sieg in dieser Saison.

Zeit totschlagen in der Regenpause

Weniger passte das Wetter. Pünktlich zur geplanten Rennstart-Zeit 14.05 Uhr hatte das Regenband, das Deutschland am Sonntag überquerte, den Lausitzring erreicht. Die Round of 14 wurde zunächst um 30 Minuten verschoben, dann eine weitere halbe Stunde mit der Hoffnung auf korrekte Wetterprognosen. Lokalmatador Matthias Dolderer spielte Dart im Hangar, andere simulierten den Kurs mit sichtbaren Kopfbewegungen oder wischten am Flugzeug Staub oder Wassertropfen weg. Jeder hatte seine eigene Art, die Warterei zu überstehen. Dieses Gefühl ist wohl allen vertraut, die auf Flughäfen schon die Zeit totschlagen mussten.

Tatsächlich passte die Prognose, und die nächste Überraschung folgte mit dem verspäteten Rennstart: Sonnabend-Held Nigel Lamb kassierte zwei Strafsekunden wegen unkorrekt durchflogener Gates und scheiterte im ersten K.o.-Durchgang. Dagegen winkte Matthias Dolderer in die Massen, feierte mit den Fans. Er ebnete sich mit der schnellsten Laufzeit der 14 Piloten den Weg zu den Punkten, meisterte auch sein Duell unter den letzten acht.

Im Finale der besten vier zählte dann nur die Zeit. Die legte Matt Hall vor. Die 53,642 Sekunden des Australiers konnte Dolderer nicht toppen (54,417). Hall machte zwar drei Punkte in der WM-Wertung auf Dolderer gut. Doch mit 65,25 Zählern liegt der Deutsche immer noch klar vor Hall (48,75), kann aber bei den zwei ausstehenden Rennen in den USA noch abgefangen werden, wenn es schlecht für ihn läuft.

„Das war ein wunderbares Wochen-

ende auf dem Lausitzring“, schwärmte Dolderer und zeigte sich zufrieden mit dem zweiten Platz. „Die Stimmung war sensationell. Wir haben es nicht oft, dass uns die Zuschauer vor dem Hangar feiern. Danke an die Fans, die auch im Regen ausgeharrt haben. Wir würden gerne wieder auf den Lausitzring zurückkommen.“ Das Air Race auf der brandenburgischen Rennstrecke brachte ihn dem WM-Titel ein Stück näher. Es wäre der erste für einen Deutschen bei der Rennserie der Lüfte.

Für Matthias Dolderer schließt sich auf dem Lausitzring ein Kreis. 2010 hatte der Allgäuer sein neues Flugzeug an den Start gebracht. Im überhaupt erst zweiten Wettkampfeinsatz beim Air Race war man sich noch etwas fremd. Rang sieben vor sechs Jahren bedeutete auch nicht das, wovon Dolderer geträumt hatte. Und die Zukunftsaussichten klangen schlecht. Die Rennserie machte eine Denkpause, wollte sich neu erfinden. Der Abschied vom Lausitzring war für Dolderer sehr emotional.

Der Kunstflieger und Fluglehrer hatte den Publikumszuspruch genossen und stand dennoch plötzlich sehr einsam da mit seiner mutigen Investition in die Zukunft, die eine sehr unsichere wurde. 600 000 Dollar hatte sein Flugwunder gekostet, das bei Zivko Aeronautics im US-Bundesstaat Oklahoma auf Bestellung gebaut worden war. Maßanfertigungen haben überall ihren Preis.

Nie die Hoffnung aufgegeben

Aber es dauerte mit dem Neustart des Air Race. „Ich habe versucht, mich über Wasser zu halten“, gestand Dolderer am Wochenende. „Ich habe alles Mögliche gemacht, bin bei Air Shows gestartet, habe auf dem Flugplatz gearbeitet und nie die Hoffnung aufgegeben. Aber mit jedem Jahr mehr Pause wurde es schwieriger, am Glauben an die Zukunft des Air Race festzuhalten.“ Die Zweifel wuchsen, wenn er an sein „Haus auf drei Rädern“ – nach Kosten – dachte, das meist im Hangar stand. Das Warten fühlte sich zunehmend wie ein freier Fall an.

Der Neustart der Rennserie 2014 war für den 45-Jährigen ein Segen. Das Regelwerk wurde modifiziert, Flugzeugmotor und Propeller vereinheitlicht. Doch für den Rest der kompakten, wendigen und robusten Flugzeuge gibt es genügend Spielraum, eigene Ideen einzubringen. Dolderer hat sein teures Sportgerät jetzt da, wo er gerne hin will: auf dem Weg zum WM-Titel.

