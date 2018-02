Erfolgreich bei Schulwettbewerben

Hoyerswerda. Am Mittwoch wurden am Léon-Foucault-Gymnasium Schüler in der Schulbibliothek ausgezeichnet, die in diesem Schuljahr an zwei Informatik-Wettbewerben erfolgreich teilgenommen haben: am deutschlandweiten „Informatik-Biber“ und am 22. Sächsischen Informatikwettbewerb. Aktuell haben sich nach Angaben der Schule 488 aller Schüler aller Klassenstufen am Wettbewerb „Informatik-Biber“ beteiligt. Nach Auswertung des diesjährigen Wettbewerbs erreichten 13 Schüler einen 1. Preis, fünf einen 2. Preis sowie 98 einen 3. Preis.

Der 21. Sächsische Informatikwettbewerb fand im Dezember 2017 statt. Vom Léon-Foucault-Gymnasium haben sich 23 angemeldete Schüler den Aufgaben gestellt. Die Schulsieger der Klassenstufe 5/6, Valentin Paul John (Klasse 6a), und der Klassenstufe 7/8, Benedikt Zimmermann (Klasse 8a), haben sich sogar sich für den Landeswettbewerb qualifiziert, der am 9. März 2018 in Dresden stattfinden wird. (red/US)

