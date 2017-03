Erfolgreich bei der Meisterschaft Fasching ist noch nicht ganz vorbei. Drei Vereine zeigen, was sie in den karnevalistischen Tänzen drauf haben.

Die Funken der ersten Garde des BKC begeisterten im diesjährigen Programm mit diesem Gardetanz. © Steffen Unger

Fast 600 Tänzerinnen und Tänzer aus 28 sächsischen Vereinen stellten sich am Wochenende in Chemnitz den Juroren bei den Landesmeisterschaften in den karnevalistischen Tänzen. Mit dabei: der Tanzsportverein (TSV) Demitz-Thumitz, der Demitzer Karnevalsclub (KCD) und der Bischofswerdaer Karnevalsclub (BKC). Alle drei schlugen sich erfolgreich. Aus insgesamt 104 Wertungsbeiträgen, so viele wie noch nie, wurden die Besten ermittelt.

Die beste Teilnehmerin des Gesamtturniers kommt aus Demitz-Thumitz. Christin Olbort vom KCD verteidigte bei den Mariechen der Aktiven – das sind die Tänzerinnen ab 16 Jahre – den Meistertitel, den sie schon in den vergangenen beiden Jahren errungen hatte. Mit 433 Punkten bekam die 21-Jährige die meisten Punkte. Mit ihrem Sieg qualifizierte sich Christin Olbort für die Teilnahme am Halbfinale Nord zu den Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Hannover. Zwei weitere Tanzmariechen des KCD – Jolina Marie Ritscher und Cellina Michelle Weber – kamen bei den Junioren (12 bis 15 Jahre) auf die Plätze 7 und 9.

Der Demitzer Tanzsportverein startete in allen drei Altersklassen. Anika Föst belegte bei den Mariechen in der Klasse der Junioren einen vierten Platz. In derselben Altersklasse erkämpften die Demitzerinnen jeweils den dritten Platz im Schau- und Gardetanz. Bei der Jugend (6 bis 11 Jahre) erkämpfte sich das Team den zweiten Platz im Gardetanz und den dritten Platz im Schautanz. Mariechen Elli Sturm belegte Platz sieben. Auch die Aktiven des Tanzsportclubs stiegen aufs Treppchen – Platz drei im Schautanz. Außerdem gab es für die Demitzerinnen in dieser Altersklasse einen vierten Platz im Gardetanz und für Mariechen Annika Zybul den siebten Platz.

Bischofswerdas Tanznachwuchs lässt ebenfalls hoffen. Die zwölf- bis 15-jährigen Funken des BKC belegten bei der Sachsen-Meisterschaft im Schautanz den vierten und im Gardetanz den siebenten Platz. Bei den Tänzerinnen ab 16 Jahre erreichten die Bischofswerdaerinnen im Gardetanz Platz sieben von insgesamt 17 Teams und im Schautanz Platz 8. (SZ)

