Erfolgreich auf neuem Niveau Bei der SZ-Sportlerumfrage für die Region Niesky/Weißwasser 2017 nominiert in der Kategorie Frauen: Kristin Kuhn, PSV Am Geyersberg Kodersdorf, Reitsport

Die 25-jährige Kodersdorferin ist für das Jahr 2016 stolz auf zwei Dinge: Erstens hat sie mit ihrem Erfolgs-Springpferd Just do it erstmals vordere Platzierungen bei schweren Prüfungen (Hindernishöhe bis 1,45 m) errungen. In Kemnitz wurde sie Zweite, in Altmittweida Dritte. Und zweitens ist es ihr gelungen, viele junge Pferde so auszubilden, dass sie schon bei M-Springen (bis 1,30 m) eingesetzt werden können. Dass das alles funktioniert, hat auch etwas mit dem Wechsel ihrer Arbeitsstelle zu tun. Kristin Kuhn hat als Buchhalterin bei der Kodersdorfer Firma „Haussache Noack“ freie Zeiteinteilung. „Dafür bin ich sehr dankbar.- So kann ich am Tag mit fünf, sechs Pferden arbeiten und habe auch die Chance, zu größeren Turnieren schon am Donnerstag zu fahren“, sagt sie. 2017 soll möglichst alles so bleiben, möglichst der eine oder andere Erfolg dazukommen. Vielleicht bei den Sachsenmeisterschaften? „Das wäre toll. Da war ich 2016 krank.“

