Erfolgloser Einbruch in Jugendklub

Am helllichten Tag sind Diebe in einen Jugendklub in Schlottwitz eingestiegen. Sie haben auch etwas mitgehen lassen – allerdings etwas vollkommen Wertloses. Mehr dazu im Polizeibericht.

Einbruch in Jugendklub Glashütte. Im Verlauf des Mittwochs hebelten Unbekannte zwei Kellerfenster sowie die Kellertür eines Jugendklubs am Jugendweg auf. Innerhalb des Gebäudes brachen die Täter eine weitere Tür auf und stahlen letztlich eine leere Geldkassette. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 700 Euro. Verkehrsunfall mit 5000 Euro Schaden Neustadt. Am Mittwochmorgen stießen ein Hyundai (Fahrerin 28) und ein Ford Fiesta (Fahrerin 47) auf der Kreuzung Böhmische Straße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße zusammen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt. Einbruch in Einfamilienhaus Bannewitz. Unbekannte sind in den letzten Tagen in ein Einfamilienhaus an der August-Bebel-Straße im Ortsteil Welschhufe eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume. Letztlich stahlen sie zwei Bohrhämmer sowie einen Freischneider im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ebenfalls rund 500 Euro. Auffahrunfall Neustadt. Mittwochnachmittag fuhren die Fahrerin (32) eines Opel Corsa sowie die Fahrerin (28) eines Renault hintereinander auf der Wilhelm-Kaulisch-Straße in Richtung Polenz. An der Kreuzung am „Wasserberg" wollte die Renault-Fahrerin nach rechts abbiegen. Die 32-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

