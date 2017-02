Erfolglose Suche nach dem Brandstifter Vor knapp zwei Jahren brannte die Panzerwerkstatt in Großenhain ab. Doch es gibt zumindest eine neue Idee.

Das ausgebrannte Gebäude an der Elsterwerdaer Straße will Eigentümer Jochen Dreetz als Gewerbegrundstück verkaufen. Im Juli 2015 stand die einstige Werkstatt in Flammen. Es war Brandstiftung, doch Tatverdächtige gibt es nicht. © Klaus-Dieter Brühl

Jochen Dreetz schaut immer mal wieder vorbei. Der Architekt aus Kaiserpfalz in Sachsen-Anhalt war erst kürzlich in Großenhain und hat sich davon überzeugt, dass mit seinem Grundstück auf der Elsterwerdaer Straße alles in Ordnung ist. Zumindest, soweit mit dem 5 600 Quadratmeter großen Areal alles in Ordnung sein kann. Seit es am 4. Juli 2015 bei nahezu tropischen Temperaturen um die 40 Grad auf der ohnehin schon ruinösen Fläche lichterloh brannte, hat Jochen Dreetz das Grundstück mit einem Zaun abgesichert.

Gut 2 000 Quadratmeter der einstigen Panzerwerkstatt waren damals vernichtet worden. Der dabei entstandene Schaden, so rechnete der Inhaber einer Hausverwaltung bereits nach zwei Tagen im SZ-Gespräch auf, eine halbe Million Euro. Eine satte Summe, die Dreetz nach eigenem Bekunden nicht aus der Portokasse zahlen könne und erst recht nicht eingedenk der Tatsache, dass das marode Grundstück nicht versichert gewesen ist.

Nicht zuletzt deshalb hoffte er auch immer darauf, dass an den vermeintlichen Zeugenaussagen jener Sommertage etwas dran sein könnte. Jemand sei vor dem Brand in der Panzerwerkstatt gesehen worden, hieß es. Ein Jemand, der sich möglicherweise den Umstand zunutze gemacht hat, dass darin allerlei Bauschutt, herausgerissene Teppichböden und Dachpappe abgelegt wurden? Oder der in der Vergangenheit auf die alten Bauten aufgebrachte Teer, welcher gut brennen würde?

Jochen Dreetz kann auch nur Vermutungen anstellen. Zwar sei ihm zu Ohren gekommen, dass die Polizei wegen Brandstiftung ermittelte und möglicherweise die Überwachungskamera der gegenüberliegenden Aral-Tankstelle eine verdächtige Person aufgezeichnet habe. Letztlich sei aber alles im Sande verlaufen. „Und das kann ich offengestanden nicht ganz nachvollziehen! Ich hätte mir da ein weniger gemütliches Vorgehen erhofft!“

Tatsächlich hat die Polizei die Untersuchungen längst eingestellt. Wie der Sprecher Marko Laske auf SZ-Anfrage bestätigt, habe es nach seiner Aktenlage keinen Tatverdächtigen gegeben. Bereits Anfang März 2016 sei der Vorgang der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung übergeben worden. Laut Staatsanwalt Steve Schulze-Reinhold wäre tatsächlich von einem unbekannten Täter ausgegangen worden. Mittlerweile, so der Behördensprecher am Dienstag, sei das wegen Brandstiftung geführte Verfahren eingestellt worden.

Was formell zu den Akten gelegt wurde, stellt sich im Alltag vieler Großenhainer indes wesentlich präsenter dar. Gewissermaßen vor ihren Augen verfällt zusehends das unter Denkmalschutz stehende Ensemble. Dem Ruf eines Architekten mit Hang zu Objekten mit morbidem Charme folgend, – Dreetz kaufte 1998 unter anderem die Burg Wendelstein an der Unstrut – erwarb er seinerzeit auch die Großenhainer Fläche. Einen Handel mit Oldtimern nebst Werkstatt und originalgetreuen Bauelementen habe ihm darauf vorgeschwebt. „Deshalb suchte ich anfangs auch intensiv nach Interessenten und fand tatsächlich zwei. Leider hat sich das Projekt dann bei ihnen zerschlagen und das Grundstück stand über die Jahre hinweg leer.“

Etwas, das sich vielleicht doch bald ändern könnte. Ginge es nach dem Willen der Großenhainer Stadtväter, sollte die Brache nach Abriss der noch vorhandenen maroden Gebäude durchaus aber wieder einer gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Nicht zuletzt das Einzelhandelskonzept der Röderstadt vom vergangenen Jahr favorisiert das Areal aufgrund von Bevölkerungsdichte und Nachfrage in diesem Bereich als Standort mit Potenzial. Wo es an jenem verhängnisvollem Wochenende stellenweise lichterloh brannte und deshalb ein Teil des Gebäudes abgerissen werden musste, könnte durchaus ein Supermarkt entstehen. „Natürlich bin ich an einer Weiterentwicklung sehr interessiert und es gibt durchaus auch Bewerber. Aber noch kann ich nichts Konkretes sagen“, erklärt Jochen Dreetz.

Ebenso zurückhaltend äußert sich die Großenhainer Verwaltung. Laut Stadtbaudirektor Tilo Hönicke (CDU) befände man sich wiederum mit dem Grundstückseigentümer im Gespräch und sei Plänen zur künftigen Entwicklung gegenüber aufgeschlossen. „Gern unterstützen wir diese im Rahmen unserer Möglichkeiten.“

