Erfolglose Fahrerflucht

Erfolglose Unfallflucht

Kamenz. Schnell aufgeklärt hat die Polizei eine Unfallflucht, die sich am Montagvormittag in Kamenz ereignet hat. Ein Mazdafahrer ist in der Tankstelle in der Nordstraße beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm wartenden Ford Galaxy gestoßen. Anstatt dem Geschädigten seine Personalien und Versicherungsdaten mitzuteilen, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Die Polizei machte den Mazda schnell auf einem Parkplatz ausfindig. Doch der Fahrer gab sich ahnungslos. Seine Erinnerung setzte schlagartig ein, als der Geschädigte hinzukam. Der 42-Jährige hatte den Streifenwagen und den bekannten Mazda gesehen und angehalten. Da gestand der 29-jährige Unfallverursacher seine Schuld nun doch ein und versprach den Schaden in Höhe von etwa 400 Euro zu regulieren. Ob das alleine ausreichen wird, um einer Strafe zu entgehen, bleibt fraglich. Das letzte Wort dazu hat die Staatsanwaltschaft.